Globo: президент Бразилии официально стал подозреваемым в коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Эдсон Факин дал разрешение на открытие уголовного дела против президента страны Мишела Темера в связи с подозрениями в коррупции. Об этом сообщил телеканал Globo.

Соответствующий запрос был направлен в ФВС Генеральной прокуратурой страны. Таким образом Темер официально стал подозреваемым в коррупции. Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от уголовного преследования, поэтому расследование в его отношении может быть начато только с санкции высшей судебной инстанции.

Накануне бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в ФВС страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.

В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи. В заявлении, распространенном пресс-службой президента, отмечено, что он "не участвовал и не давал разрешения на какие-либо действия, которые были бы призваны помешать сотрудничеству экс-парламентария с правосудием".