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Трамп заявил, что между его избирательным штабом и РФ не было никакого сговора

Международная панорама
18 мая, 23:46 дата обновления: 19 мая, 0:17 UTC+3 /Корр. ТАСС, Борис Макаров

По словам президента США, в целом вся история с расследованием является "охотой на ведьм"

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ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Между членами избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Россией не было никакого сговора, а расследование этого вопроса только разделяет страну. Об этом заявил американский лидер во время совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом в Белом доме.

"Никакого сговора между мной, моей кампанией и россиянами нет, - сказал он. - Я думаю, это (расследование - прим. ТАСС) разделяет нашу страну". 

Трамп добавил, что с уважением относится к решению министерства юстиции назначить спецсоветника по данному расследованию, однако, по его словам, в целом эта история является "охотой на ведьм".

"Я уважаю это решение, но все это является охотой на ведьм", - сказал он.

В минувшую среду министерство юстиции США объявило о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы. Американская пресса именует Мюллера спецпрокурором по этому делу.

Расследование по Флинну

Президент США также заявил, что не просил предыдущего директора ФБР США Джеймса Коми прекратить расследование, касающееся бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Нет. Следующий вопрос", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Затем этот же журналист спросил американского лидера о том, совершал ли тот "что-либо противозаконное или достойное импичмента" на протяжении последнего времени. "Я считаю, что это полная нелепица, и все так считают", - ответил Трамп, после чего подчеркнул важность решения "множества проблем, которые существуют в стране".

Президент указал, что его администрация совершила "фантастическую работу". Он также вновь подверг критике Коми и выразил уверенность, что решение о его увольнении было поддержано многими в США.

Американский лидер отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генпрокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, он был назначен на него летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемого российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это.

Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.

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Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Трамп, Дональд Сантос, Хуан Мануэль
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