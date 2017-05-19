Обсуждение конституции не сблизило правительство и оппозицию Сирии

ЖЕНЕВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Владимир Костырев, Константин Прибытков/. Межсирийские переговоры в Женеве продолжатся еще один день (завершение раунда ожидается в пятницу, 19 мая), однако главная интрига, в основном, разрешилась в четверг.

Информация о создании спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии особого механизма для обсуждения конституционных вопросов подтвердилась, однако, судя по заявлениям участников дискуссий, настоящим прорывом это не стало.

Инициатива де Мистуры

Во вторник стало известно, что де Мистура выступил с предложением о создании консультативного механизма по конституционным и юридическим вопросам. Он предполагал отдельные встречи представителей офиса спецпосланника с экспертами делегаций правительства и оппозиции, причем эта работа могла бы продолжаться и между раундами.

Де Мистура намеревался привлечь к этой работе, помимо сотрудников своего офиса, представителей делегаций на переговорах, а при необходимости - заинтересованных в урегулировании в Сирии стран.

Обсуждение инициативы де Мистуры с делегациями продолжалось три дня. Представители и источники в делегациях выступали с различными оценками предложений эмиссара ООН и расходились в оценках прогресса согласования предложенного механизма.

В четверг офис спецпосланника распространил заявление, в котором подтверждался запуск "технического процесса" (термин "консультативный механизм", обозначенный в первоначальном варианте предложений, представленном делегациям, больше не употребляется) по обсуждению конституционных и юридических вопросов. У де Мистуры также сообщили, что состоялись первые встречи в рамках этой инициативы с делегациями правительства Сирии и оппозиционного Высшего комитета по переговорам.

В заявлениях, распространенных офисом де Мистуры, при этом отмечалось, что встречи станут первым этапом "технического процесса по обсуждению конституционных и юридических вопросов, относящихся к межсирийским переговорам".

Дамаск: с переходом власти - ничего общего

Практически сразу же после объявления офиса де Мистуры о начале первых экспертных встреч глава делегации правительства Сирии на переговорах в Женеве Башар Джаафари впервые на этом раунде выступил с заявлением и ответил на вопросы журналистов. Главным в его словах стало то, что согласие на инициативу де Мистуры не означает изменения позиции делегации правительства.

"Эти вещи не имеют между собой ничего общего", - сказал он, отвечая на вопрос, означает ли готовность к экспертным встречам согласие обсуждать вопросы политического перехода.

Джаафари также отметил, что состоялась одна встреча экспертов, а в пятницу пройдет при необходимости вторая, после чего эксперты сделают доклад об итогах своей работы. О создании специального постоянного механизма, по словам Джаафари, речь не идет. "Представленный (спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой - прим. ТАСС) документ относительно консультативного механизма больше не существует", - отметил он.

По словам Джаафари, обсуждение конституционных вопросов идет в рамках "12 пунктов" де Мистуры - неформального документа, созданного еще весной 2016 года и отредактированного на раунде в марте 2017 года. Он содержит самые базовые принципы урегулирования - приверженность территориальной целостности Сирии, построение государства на основе демократических принципов, сохранение государственных институтов, в том числе армии и структур безопасности.

ВКП: все в целях перехода власти

ВКП также не собирается менять позицию и отказываться от принципиального требования ухода президента Сирии Башара Асада. "Все эти встречи проходят в рамках процесса поиска политического решения и целью обеспечения политического перехода", - сказал он, комментируя первую экспертную встречу по вопросам конституции.

Политический переход, по словам аль-Харири, остается главной темой, которую делегация обсуждает с де Мистурой. "Наряду с технической встречей (экспертов по вопросам конституции - прим. ТАСС) у нас состоялись две встречи с де Мистурой и обе были посвящены вопросам политического перехода на основании решений международного сообщества, без участия (президента Сирии - прим. ТАСС) Башара Асада и его окружения", - отметил он.

По словам аль-Харири, новым развитием событий проведение экспертной встречи не стало: подобные технические консультации проходили и раньше.

Война и перемирие

Значительную часть своего выступления аль-Харири посвятил ситуации "на земле", где, по его словам, правительство Сирии нарушает режим перемирия. "Режим Асада, к сожалению, не прекратил нарушений перемирия в Сирии. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам в пригородах Дамаска, Алеппо, Хаме, Хомсе, Идлибе", - сказал он.

Отдельно также аль-Харири остановился на роли Ирана в сирийском конфликте - по его словам, делегация намерена передать соответствующий меморандум де Мистуре в пятницу. В адрес России обвинений он выдвигать не стал (хотя периодически они встречаются в высказываниях членов ВКП), однако отметил, что действительным подтверждением приверженности России перемирию в Сирии стал бы отказ Москвы от поддержки Асада.

Ход за де Мистурой

Впрочем, последний день переговоров может внести коррективы в складывающуюся картину. Офис спецпосланника пока не уточнял задачи и мандат работы механизма. Как ожидается, эмиссар ООН сделает это после завершения раунда в пятницу.

Де Мистура вряд ли согласится с тем, что идея предложенного им механизма обернется парой двусторонних встреч. В конце концов создание рабочих групп по каждой из четырех тем повестки дня (правительство, выборы, конституция, борьба с терроризмом) является задачей, сформулированной спецпосланником в документе, принятом на позапрошлом раунде в конце февраля - начале марта.

Если "технический процесс экспертных встреч по конституционным и юридическим вопросам" удастся сохранить на следующих раундах, а, возможно, продолжить во время перерывов между ними, это будет первым реальным успехом спецпосланника за длительное время. Впрочем, о необходимости работы между раундами эмиссар ООН говорит с весны прошлого года, и пока попытки ее начать успехом не увенчались.