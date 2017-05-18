Украинская оппозиция оспорит в суде блокировку российских интернет-ресурсов

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционный блок" намерен оспорить в конституционном суде блокировку российских интернет-ресурсов. Об этом заявил депутат Рады от этой политической силы Юрий Павленко.

"Мы ("Оппозиционный блок") подготовили представление в конституционный суд, в котором просим отменить незаконный указ президента о блокировке интернет-ресурсов, поскольку он противоречит действующему законодательству и конституции", - сказал депутат в эфире телеканала "1+1".

"Меры, предусмотренные указом президента, противоречат украинскому законодательству, не соответствуют принципам, предусмотренным законом "О санкциях" и создают опасный прецедент интернет-цензуры", - подчеркнул Павленко. При этом, сославшись на оценку экспертов, политик отметил, что на реализацию указа уйдет несколько лет и потребуется $1 млрд.

Правозащитники осуждают запрет

Указ президента Петра Порошенко, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны СНБО) о применении экономических и других санкций, вступил в силу 17 мая. В новом санкционном списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц.

В этом году Украина впервые ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг РБК, "Звезда", "ТНТ", "Москва Медиа", "Россия сегодня" (РИА "Новости"), "Наше радио", "НТВ-Плюс", НТВ, "Первый канал", "Россия 24", "РТР-Планета", а также производители антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и поставщики популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".

Этот указ уже осудили многие правозащитники. В частности, международная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить запрет, влияющий на работу таких интернет-платформ, как "Вконтакте", "Одноклассники", РБК и "Яндекс", а также принять меры по защите свободы слова и информации на Украине. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что блокировка на Украине веб-ресурсов и социальных сетей противоречит пониманию свободы слова.