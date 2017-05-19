СМИ: Флинн рассказал, что Трамп поддерживает с ним связь и подбадривает

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности отставной генерал сухопутных войск Майкл Флинн сообщил людям в своем окружении, что президент поддерживает с ним связь и подбадривает. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг на новостном портале Yahoo News.

По сведениям его источников, Флинн 25 апреля встретился со своими сторонниками в ресторане в американском штате Вирджиния. Генерала в отставке спросили тогда, какого мнения о Трампе он придерживается. Флинн якобы сразу же ответил, что сохраняет лояльность бывшему шефу и поддерживает с ним связь. Отставной генерал подчеркнул, что недавно получил послание от президента США, в котором тот подбодрил своего экс-помощника и призвал его "быть сильным".

Источники Yahoo News не уточнили, как именно поддерживает Трамп связь с Флинном. Они также не разъяснили, в какой форме было направлено указанное сообщение. В Белом доме не ответили на просьбу прокомментировать утверждения интернет-портала.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп перед увольнением директора ФБР Джеймса Коми якобы просил его прекратить расследование в отношении Флинна, который ушел в отставку в феврале на фоне утверждений о том, что недостаточно полно проинформировал начальство о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Издание ссылается на служебную записку, составленную экс-главой ФБР после разговора с Трампом в Белом доме 27 января. Трамп и его помощники не раз заявляли, что эта утверждения NYT не соответствуют действительности.

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.