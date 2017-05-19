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Министр обороны Швеции считает РФ главным вызовом для европейских стран

Международная панорама
19 мая, 2:19 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Петер Хультквист считает, что Россия оказывает дестабилизирующее воздействие в Северной Европе и за ее пределами

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Петер Хультквист

Петер Хультквист

© EPA/VALDA KALNINA

ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министр обороны Швеции Петер Хультквист считает Россию "главным вызовом" для "европейской модели безопасности". Такую позицию он высказал в четверг во время встречи с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом в Пентагоне.

"Сегодня мы поговорим об общих вызовах. С моей точки зрения, Россия - это главный вызов. Россия бросила вызов европейской модели безопасности. Она оказывает дестабилизирующее воздействие в Северной Европе и за ее пределами", - утверждает шведский министр.

Как пример "российской агрессии" он привел ситуацию на Украине. Хультквист также полагает, что "антироссийские санкции Соединенных Штатов и ЕС должны сохраняться".

Мэттис никак не прокомментировал такие заявления. Однако главу Пентагона все же спросили про "обеспокоенность по поводу России". Он, как его предшественник на этом посту, не стал критиковать РФ, а лишь заявил, что "НАТО существует для поддержания стабильности в Европе, и все от Москвы до Брюсселя знают, что это всецело оборонительная организация".

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