В столице Литвы неизвестные бросили на территорию посольства Белоруссии петарду

ВИЛЬНЮС, 19 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Неизвестные бросили на территорию посольства Белоруссии в столице Литвы петарду. Факт инцидента, который имел место в четверг вечером, корреспондент ТАСС подтвердил в пятницу пресс-атташе дипломатического представительства Павел Слюнкин.

"Эксцесс имел место в вечернее время, когда рабочие часы в посольстве уже завершились", - сказал он.

Рядом с посольством с улицы находится пост литовской полиции, однако петарда была брошена на территорию с прилегающего двора многоквартирного жилого дома. "Это заметил дежурный сотрудник, который вызвал полицию", - пояснил Слюнкин. Прибывшие на место происшествия стражи порядка провели необходимые действия и приступили к расследованию.

По словам представителя диппредставительства, подобных эксцессов ему не припоминается.