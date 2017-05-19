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Джаафари назвал сообщения о крематории в сирийской тюрьме "голливудской шуткой"

Международная панорама
19 мая, 13:35 дата обновления: 19 мая, 14:06 UTC+3

Глава сирийской делегации также заявил, что удар коалиции США по проправительственным силам является актом агрессии

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Башар Джаафари

Башар Джаафари

© AP Photo/Seth Wenig

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Сообщения о крематории в сирийской тюрьме Седнайя - огромная ложь.

Об этом заявил глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари.

"Это все огромная ложь, голливудская шутка", - сказал он.

Он также назвал актом агрессии удар коалиции США по проправительственным силам в Сирии и добавил, что поднял вопрос о случившемся на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. "Мы всегда напоминаем, когда есть такая возможность, об актах терроризма в нашей стране со стороны иностранных государств", - добавил он.

Обсуждение тем повестки переговоров (правительство, конституция, выборы, борьба с терроризмом) в Женеве на завершающемся раунде не состоялось, он был целиком посвящен предложениям Мистуры по конституционным вопросам, отметил Джаафари.

Также, по его словам, механизмы реализации соглашения по зонам деэскалации в Сирии до сих не созданы.

Джаафари отметил, что утренняя встреча с де Мистурой завершила программу участия делегации правительства Сирии в переговорном раунде. При этом он подчеркнул, что встречи по экспертов по конституционным вопросам "носят исключительно технический характер".

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