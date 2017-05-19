Ассанж отреагировал на прекращение расследования фотографией в Twitter

ЛОНДОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой он улыбается.

pic.twitter.com/dDvB1Vekhg — Julian Assange (@JulianAssange) 19 мая 2017 г.

Никаким текстом изображение не сопровождается.

Прокуратура Швеции ранее сообщила, что прекращает расследование в отношении Ассанжа и рекомендует суду отменить ранее выданный ордер на его арест. Это решение было принято по итогам состоявшегося в ноябре прошлого года допроса.

Между тем, как пояснила британская полиция, заявление которой приводит Reuters, в настоящее время ордер на арест Ассанжа продолжает действовать. Поэтому если он покинет посольство Эквадора в Лондоне, где укрывается уже почти пять лет, то сразу будет взят под стражу.

WikiLeaks также опасается, что США могли направить Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа. Соединенное Королевство, говорится на странице этой организации в Twitter, отказывается подтвердить или опровергнуть получение такого запроса.

В Швеции Ассанж обвинялся в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Первое обвинение против него в августе 2010 года выдвинула сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Расследование по подозрению в изнасиловании Ассанжем другой шведки продолжалось до сегодняшнего дня.

19 июня 2012 года создатель Wikileaks попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Выдвинутые обвинения он отвергает и называет их политически мотивированными. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.