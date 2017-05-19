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Ассанж отреагировал на прекращение расследования фотографией в Twitter

Международная панорама
19 мая, 14:04 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Никаким текстом изображение не сопровождается

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Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж  опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой он улыбается.

Никаким текстом изображение не сопровождается.

Прокуратура Швеции ранее сообщила, что прекращает расследование в отношении Ассанжа и рекомендует суду отменить ранее выданный ордер на его арест. Это решение было принято по итогам состоявшегося в ноябре прошлого года допроса.

Между тем, как пояснила британская полиция, заявление которой приводит Reuters, в настоящее время ордер на арест Ассанжа продолжает действовать. Поэтому если он покинет посольство Эквадора в Лондоне, где укрывается уже почти пять лет, то сразу будет взят под стражу.

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Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Досье

WikiLeaks также опасается, что США могли направить Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа. Соединенное Королевство, говорится на странице этой организации в Twitter, отказывается подтвердить или опровергнуть получение такого запроса.

В Швеции Ассанж обвинялся в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Первое обвинение против него в августе 2010 года выдвинула сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Расследование по подозрению в изнасиловании Ассанжем другой шведки продолжалось до сегодняшнего дня.

19 июня 2012 года создатель Wikileaks попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Выдвинутые обвинения он отвергает и называет их политически мотивированными. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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Персоны
Ассанж, Джулиан
Темы
Дело Ассанжа и WikiLeaks
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