ТЕГЕРАН, 19 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Голосование на выборах президента Ирана продлено на два часа - с 18:00 до 20:00 по местному времени (с 16:30 до 18:30 мск).

Как сообщили в Штабе по проведению выборов, такое решение принял министр внутренних дел ИРИ Абдольреза Рахмани Фазли.

По данным Штаба, по состоянию на 17:00 (15:30 мск) проголосовали примерно 20 миллионов избирателей. Повсеместно отмечается высокая явка. Численность иранского электората составляет 56,41 млн человек.

Борьбу за пост президента ведут четыре кандидата - баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Роухани, бывший генпрокурор Эбрахим Раиси, экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба.

Для победы необходимо набрать более 50% голосов. Если по итогам голосования это не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур.