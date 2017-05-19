ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп отправился с визитом в Саудовскую Аравию. Это первый этап его дебютной зарубежной поездки, в ходе которой политик собирается также посетить Израиль и Ватикан, а затем принять участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи ведущих западных стран на Сицилии.

В поездке Трампа сопровождают госсекретарь США Рекс Тиллерсон и другие официальные лица. Летят с ним и его супруга Меланья Трамп и дочь Иванка.

Пан или пропал

Визиту, планы которого хозяин Белого дома, по словам его помощников, вынашивал лично, придается огромное значение. Как утверждает вашингтонская пресса, сам Трамп и его окружение надеются, что выезд за пределы страны станет началом "перезагрузки" для его администрации, преследуемой дома непрерывными скандалами. Ставка делается на то, что во внешнем мире к президентам США относятся с подчеркнутым пиететом.

Другое дело, что к надеждам примешиваются и опасения, что Трамп может спонтанно сказать нечто абсолютно не укладывающееся в рамки дипломатического протокола. Как писала газета The New York Times (NYT), в Белом доме опасаются "не прописанных в сценарии дипломатически опасных моментов". По определению телекомпании CNN, с которой президент США откровенно враждует, поездка организована по принципу "пан или пропал".

Сам Трамп перед отъездом обещал твердо отстаивать за рубежом национальные интересы. "Собираюсь в свою большую зарубежную поездку, - написал он в Twitter за несколько часов до вылета. - Буду решительно защищать американские интересы. Это как раз то, чем мне нравится заниматься!"

Программа визита

Как ранее сообщал помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, в первый день пребывания в Эр-Рияде в субботу у президента США состоятся двусторонние встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, наследным принцем и заместителем последнего.

Глава вашингтонской администрации будет присутствовать также на церемонии подписания нескольких двусторонних соглашений в сфере экономического и военно-технического сотрудничества. Согласно утечкам в печать, стоимость этих сделок может составить до $350 млрд в ближайшие 10 лет.

В воскресенье американский лидер проведет двусторонние встречи с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Позже в Эр-Рияде с его участием состоится международный форум, на который приглашены лидеры более 50 арабских и мусульманских стран. Не исключено, что среди них будет и президент Судана Омар аль-Башир, в отношении которого действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом по обвинению в преступлениях против человечности.

По словам Макмастера, Трамп встретится с мусульманскими лидерами за обеденным столом, а также обратится к ним с "вдохновляющей, но прямой речью о необходимости давать отпор радикальной идеологии", чтобы "по всему миру доминировало мирное представление об исламе".

"Речь призвана объединить широкий мусульманский мир против общих врагов цивилизации и продемонстрировать приверженность Америки своим мусульманским партнерам", - сказал помощник президента США.

"Арабская НАТО"

В преддверии визита газета The Washington Post (WP) писала, что "в Саудовской Аравии Трамп обнародует планы создания "арабской НАТО". Позже на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне один из высокопоставленных сотрудников Белого дома подтвердил ТАСС, что "общая тема поездки - более равномерное распределение общей нагрузки" и предоставление союзникам США в разных регионах "большей роли в обеспечении безопасности".

"Мы везем это послание на саммит НАТО в Брюсселе, и оно же будет адресовано арабскому миру", - сказал американский чиновник. На вопрос о возможности подключения к региональной структуре безопасности на Ближнем Востоке Израиля он ответил, что "о чем-либо официальном пока еще речи нет", но "тихое, не попадающее на экраны радаров сотрудничество с Израилем уже идет" в регионе и наглядно показывает, что "такое взаимодействие возможно".

Необычный выбор

В целом выбор Ближнего Востока для дебюта на международной арене весьма необычен для президента США. Его предшественники, как правило, наносили первые визиты соседям по Западному полушарию или ключевым союзникам США в Старом свете.

Сам Белый дом поясняет, что Трамп хотел за один раз посетить места зарождения и святыни иудаизма, христианства и ислама. Такой поездки на счету президентов США прежде не было.

Американский лидер также стремится показать, что его напрасно подозревают в изоляционизме. Как неустанно подчеркивали его помощники перед визитом, президентский лозунг "Америка прежде всего" - это не то же самое, что "Америка в одиночестве".