Президент Бразилии подозревается в совершении сразу трех преступлений

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Расследование в отношении президента Бразилии Мишела Темера было начато по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Об этом говорится в опубликованных документах Федерального верховного суда (ФВС) южноамериканской страны.

"Постановляю начать расследование в отношении Мишела Мигела Элиаса Темера Лулиа", - говорится в решении судьи ФВС Бразилии Эдсона Факина. К тексту вердикта приложен запрос, ранее направленный в ФВС генеральным прокурором крупнейшей южноамериканской страны Родригу Жано. В нем приводятся материалы следствия и перечисляются конкретные подозрения в адрес главы государства.

"Элементы доказательной базы подтверждают, что политики продолжают использовать партийные структуры и свои должности для совершения преступлений против государства и общества. Ставя перед собой определенные задачи, политическое "ядро" идет на различные контакты с предпринимательским сообществом с целью получения незаконной выгоды посредством совершения различных преступлений, прежде всего, коррупции. Имеются также признаки организации преступного сообщества", - отмечено в документе за подписью генпрокурора.

"Можно подтвердить, что (сенатор) Аэсиу Невис вместе с президентом Мишелом Темером старались помешать развитию антикоррупционного расследования либо с помощью законодательных инициатив, либо с помощью контроля над назначением следователей, которые вели бы это дело. Речь может идти и о таком преступлении, как попытка препятствовать правосудию", - говорится в запросе.

О начале расследования в отношении президента Бразилии стало известно накануне. Как сообщил телеканал Globo, ФВС дал разрешение на открытие уголовного дела по запросу генпрокурора. Темер официально стал подозреваемым в коррупции. Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от уголовного преследования, поэтому расследование в его отношении могло быть начато только с санкции высшей судебной инстанции.

Основания для расследования

17 мая бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.

После этого два депутата и один сенатор направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи. Он заявил, что докажет свою невиновность в суде и потребовал скорейшего проведения расследования.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.