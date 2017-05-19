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В Венесуэле протестующие захватили и сожгли грузовик Национальной гвардии

Международная панорама
19 мая, 22:51 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

При каких обстоятельствах удалось отбить транспорт у силовиков, не сообщается

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МЕХИКО, 19 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Участники акций протеста в венесуэльском штате Миранда захватили и сожгли грузовик Национальной гвардии. Фото- и видеозаписи случившегося были обнародованы в социальных сетях. Инцидент произошел в районе Монтанья-Альта.

На кадрах видно, как группа молодых людей с закрытыми лицами забирается на грузовик. На других записях запечатлена машина, уже объятая пламенем. Не сообщается, при каких обстоятельствах удалось отбить транспорт у силовиков, сведений о пострадавших также обнародовано не было.

В ходе акций протеста в столице страны Каракасе в четверг пострадали более 55 человек. Местом наиболее ожесточенных столкновений стало шоссе Франсиско Фахардо, куда полиция и Национальная гвардия пригнали более 10 единиц специальной техники, предназначенной для подавления беспорядков.

С начала апреля в Венесуэле прошло более 950 масштабных манифестации против действий исполнительной власти. По данным неправительственных организаций, были задержаны свыше 2,3 тыс. человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппозиции, число граждан, погибших от действий силовиков, приближается к 50, сотни пострадали.

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