Пентагон: США не настроены на длительное сохранение военного присутствия в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом не настроена на длительное сохранение присутствия войск США на территории Сирии. Об этом сообщил на пресс-конференции в Пентагоне министр обороны США Джеймс Мэттис.

У него поинтересовались, следует ли общественности в США готовиться к тому, что американское военное присутствие будет сохраняться в Сирии еще годы. "Наше намерение в этом не заключается", - ответил глава военного ведомства США.

По его словам, американские Вооруженные силы (ВС) находятся в Сирии, "чтобы поставить на колени" террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Более крупным вопросам (в Сирии) должно быть найдено политическое решение. Его не будут обеспечивать под дулом оружия войска США", - сказал Мэттис.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, также принимавший участие в пресс- конференции, сообщил, что Вашингтон пока не приступил к передаче вооружений коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которой составляют отряды курдов, но собирается вскоре начать это делать. Данные планы, о которых в Вашингтоне было объявлено в начале мая, вызвали решительные протесты у союзницы США по НАТО Турции. Как уточнил Данфорд, ВС США пока занимались складированием оружия, боеприпасов и военной техники для СДС. Речь идет, в частности, о легком стрелковом оружии, боеприпасах, пулеметах, а также оборудовании для разминирования и обнаружения самодельных взрывных устройств, пояснил военачальник.

Он также рассказал, что ИГ потеряла в иракском Мосуле примерно 980 боевиков убитыми и свыше 6 тыс. - ранеными. За все время операции против ИГ в Ираке и Сирии были нанесены удары по 2,6 тыс. целей, относящихся к незаконной добыче нефти и газа, и по 1,5 тыс. бензовозов группировки, добавил Данфорд. Он отметил, что теперь военные советники США прикрепляются к ВС Ирака на уровне батальона.