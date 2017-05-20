Экс-президент Бразилии призвала к проведению выборов на фоне политического кризиса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф высказалась в пользу проведения досрочных прямых выборов главы государства на фоне политического кризиса в стране. Соответствующую запись она сделала в пятницу в Facebook.

"Правило демократии очевидно: власть исходит от народа, и именно от его имени осуществляется управление государством. Никакие непрямые выборы не будут иметь достаточно легитимности для спасения страны из пропасти, в которую ее погрузили. Единственный выход из кризиса - прямые выборы сейчас же!" - заявила Руссефф.

Экс-глава государства также вновь назвала свой импичмент переворотом и мошенничеством. "Бразилия продолжает истекать кровью из-за непрогрессивных мер, предпринимаемых правительством путчистов. А сейчас, после серьезных обвинений (в адрес президента - прим. ТАСС), страна вообще лишилась курса", - утверждает Руссефф.

17 мая бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд (ФВС) запись, на которой президент страны Мишел Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" экс-спикера. После этого судья ФВС Бразилии Эдсон Факин дал разрешение на открытие уголовного дела в отношении Темера в связи с подозрениями в коррупции, попытке препятствовать правосудию и организации преступного сообщества.

В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи. Он заявил, что докажет свою невиновность в суде и потребовал скорейшего проведения расследования. Тем не менее представители оппозиции к настоящему моменту зарегистрировали в парламенте уже восемь запросов об импичменте главы государства. Согласно конституции крупнейшей южноамериканской страны, даже если Темер будет объявлен в отставку, проведение прямых досрочных выборов не предполагается - имя нового национального лидера должен будет определить парламент.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.