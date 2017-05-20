Генералы США и РФ поддерживают регулярные контакты по Сирии

CNN: зять Трампа просил у главы Lockheed Martin скидку при продаже систем ПРО Эр-РиядуМеждународная панорама 20 мая, 3:23
Бывший чемпион мира по боксу Давид Санчес погиб в автокатастрофеСпорт 20 мая, 2:58
Мадуро назвал Мексику "несостоявшимся государством"Международная панорама 20 мая, 2:50
Постпред США раскритиковала агентство ООН за помощь КНДР в получении патента на цианидМеждународная панорама 20 мая, 2:29
Коми согласился выступить на открытых слушаниях в КонгрессеМеждународная панорама 20 мая, 2:09
На Кубе проходит первая национальная конференция русистовОбщество 20 мая, 2:03
"Автотор" вложит $650 млн в строительство четырех заводов в калининградском автокластереЭкономика и бизнес 20 мая, 1:46
Претендент на титул чемпиона мира боксер Устинов нокаутировал бразильца Сумбано ЛаваСпорт 20 мая, 0:54
Rambler запускает украинскую версию сайтаЭкономика и бизнес 20 мая, 0:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Глава управления стратегического планирования и политики Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи и заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Александр Журавлев поддерживают регулярные контакты по предотвращению инцидентов в Сирии. Об этом ТАСС рассказал в пятницу пресс-секретарь председателя КНШ Грегори Хикс.
"Маккензи поддерживает регулярные контакты со своим российским коллегой Журавлевым с целью обеспечить безопасность американских и российских ВС, действующих в Сирии, а также снизить риск непреднамеренных инцидентов", - подчеркнул он. По словам Хикса, оба генерала договорились не предавать публичной огласке детали своих переговоров.
Ранее в пятницу председатель КНШ генерал Джозеф Данфорд на пресс-конференции в Пентагоне рассказал, что Россия и США открыли еще один военный канал связи - на уровне генералов - с целью предотвращения инцидентов между своими ВС в Сирии. "В дополнение к прямой связи, которая есть у меня (с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым - здесь и далее прим. ТАСС), мы открыли канал (на уровне) трех (генеральских) звезд ... здесь, в Комитете начальников штабов", - сказал военачальник. Уровень трех звезд соответствует в ВС России званию генерал- полковника, а в США - генерал-лейтенанта.
По словам Данфорда, ВС России и США сохраняют "достаточно мощную оперативную связку "на земле", продолжал глава КНШ. Эта оперативная связь осуществляется по телефонному каналу между российским воинским контингентом в Сирии и центром операций ВВС США на Ближнем Востоке и в Южной Азии, расположенным на базе Эль-Удейд в столице Катара. "Мы осуществляем деконфликтацию с Россией, сохраняя с ней открытую линию деконфликтации, которая используется постоянно", - подчеркнул со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис, который также принимал участие в пресс- конференции.