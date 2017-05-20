Генералы США и РФ поддерживают регулярные контакты по Сирии

ВАШИНГТОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Глава управления стратегического планирования и политики Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи и заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Александр Журавлев поддерживают регулярные контакты по предотвращению инцидентов в Сирии. Об этом ТАСС рассказал в пятницу пресс-секретарь председателя КНШ Грегори Хикс.

"Маккензи поддерживает регулярные контакты со своим российским коллегой Журавлевым с целью обеспечить безопасность американских и российских ВС, действующих в Сирии, а также снизить риск непреднамеренных инцидентов", - подчеркнул он. По словам Хикса, оба генерала договорились не предавать публичной огласке детали своих переговоров.

Ранее в пятницу председатель КНШ генерал Джозеф Данфорд на пресс-конференции в Пентагоне рассказал, что Россия и США открыли еще один военный канал связи - на уровне генералов - с целью предотвращения инцидентов между своими ВС в Сирии. "В дополнение к прямой связи, которая есть у меня (с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым - здесь и далее прим. ТАСС), мы открыли канал (на уровне) трех (генеральских) звезд ... здесь, в Комитете начальников штабов", - сказал военачальник. Уровень трех звезд соответствует в ВС России званию генерал- полковника, а в США - генерал-лейтенанта.

По словам Данфорда, ВС России и США сохраняют "достаточно мощную оперативную связку "на земле", продолжал глава КНШ. Эта оперативная связь осуществляется по телефонному каналу между российским воинским контингентом в Сирии и центром операций ВВС США на Ближнем Востоке и в Южной Азии, расположенным на базе Эль-Удейд в столице Катара. "Мы осуществляем деконфликтацию с Россией, сохраняя с ней открытую линию деконфликтации, которая используется постоянно", - подчеркнул со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис, который также принимал участие в пресс- конференции.