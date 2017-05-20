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Мадуро назвал Мексику "несостоявшимся государством"

Международная панорама
20 мая, 2:50 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Венесуэльский лидер также считает, что президент США Дональд Трамп "нападает на Мексику, и в этой стране нет правительства, которое бы защитило" своих сограждан

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Николас Мадуро

Николас Мадуро

© EPA/MIGUEL GUTIERREZ

МЕХИКО, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу подверг резкой критике ряд государств, ранее выражавших озабоченность ситуацией в Боливарианской Республике. В их число вошли, в частности, Мексика, США и Колумбия.

По мнению Мадуро, обращение которого транслировал телеканал Venezuela de Televisión, Мексика превратилась в "несостоявшееся государство из-за насилия, неравенства и наркотрафика". Венесуэльский лидер также считает, что президент США Дональд Трамп "нападает на Мексику, и в этой стране нет правительства, которое бы защитило" своих сограждан.

В четверг глава Белого дома обсудил в Вашингтоне с колумбийским коллегой Хуаном Мануэлем Сантосом ситуацию в Венесуэле. Мадуро счел, что Трамп "унизил президента Сантоса на вчерашней пресс-конференции". Кроме того, венесуэльский лидер потребовал, чтобы президент США "убрал свои грязные руки" от Венесуэлы. "Хватит уже имперского вмешательства!" - подчеркнул Мадуро.

С начала апреля в Венесуэле, переживающей острый социально-экономический и политический кризис, прошло более 950 масштабных манифестации против действий исполнительной власти. По данным неправительственных организаций, были задержаны свыше 2,3 тыс. человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппозиции, число граждан, погибших от действий силовиков, приближается к 50, сотни пострадали.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
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