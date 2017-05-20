CNN: зять Трампа просил у главы Lockheed Martin скидку при продаже систем ПРО Эр-Рияду

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер в присутствии делегации Саудовской Аравии звонил руководителю американской корпорации Lockheed Martin Мэриллин Хьюсон и предложил ей снизить для Эр-Рияда закупочную цену системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Телефонный разговор состоялся в Белом доме 1 мая, сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Согласно данным ее источников, Кушнер старался достичь предварительной договоренности о крупной сделке, о которой официально должен объявить Трамп во время визита в Саудовскую Аравию. CNN не уточняет, согласилась ли глава Lockheed Martin сделать скидку для Эр-Рияда, но сторонам удалось обговорить сделку на сумму свыше $100 млрд, предусматривающую продажу Эр-Рияду американских танков, истребителей, кораблей и THAAD. Реальный объем пакета соглашений может существенно превысить указанную выше сумму, отметили источники телекомпании.

Она поясняет, что телефонная беседа говорит о росте влияния Кушнера в вопросе принятия политических решений в Белом доме. Звонить в присутствии делегации зарубежной страны руководителю американской корпорации и договариваться о скидке считается, мягко говоря, сомнительной тактикой. CNN сравнивает это с позицией президента Трампа, который назвал непомерно высокими цены американских истребителей F-35 производства Lockheed Martin. Глава корпорации Хьюсон обещала предпринять усилия с тем, чтобы снизить цену на F-35.

Как сообщало ранее информационное агентство Reuters, стороны обсуждали также поставки программного обеспечения для осуществления управления и коммуникации на поле боя, а также различных типов боеприпасов и управляемых авиабомб, в том числе с лазерным наведением. Прорабатывался и контракт на поставку четырех боевых кораблей на сумму порядка $11,5 млрд. Как отмечает Reuters, сделка обсуждалась еще в 2015 году при предыдущем президенте США Бараке Обаме и даже получила одобрение Госдепартамента, однако до финальной стадии доведена не была.

THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Трамп в пятницу отправился с визитом в Саудовскую Аравию. Это первый этап его дебютной зарубежной поездки, в ходе которой президент собирается также посетить Израиль и Ватикан, а затем принять участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи ведущих западных стран на Сицилии.