Politico: Трамп считает ошибкой увольнение своего помощника Флинна

ВАШИНГТОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп в беседах со своими советниками и помощниками неоднократно говорил о том, что увольнение генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна с поста помощника главы государства по национальной безопасности было ошибкой. Об этом сообщила в пятницу газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, президент признал, что Флинна необходимо было оставить на его посту уже через два дня после увольнения в феврале. Трамп "стал одержимым идеей" защитить 58-летнего отставного генерала и неоднократно говорил своим помощникам, что Флинн хороший человек, отмечается в статье. "Многие люди в Белом доме не хотят иметь ничего общего с Флинном, - утверждает источник издания в администрации США. - Но Трамп его любит и думает, что все хотят устроить тому неприятности".

Отставного генерала в администрации США также защищает старший советник и зять президента Джаред Кушнер. Экс-помощник на днях сообщил людям в своем окружении, что американский лидер поддерживает с ним связь и подбадривает.

Флинн занял пост помощника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя вынужден был подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в Министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.