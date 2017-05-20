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МИД Японии: принятие антиядерной конвенции ООН усугубит разногласия с ядерными державами

Международная панорама
20 мая, 11:19 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

В середине июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке возобновятся переговоры по конвенции о запрещении ядерного оружия, в которых принимают участие более 115 государств

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ТОКИО, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Принятие антиядерной конвенции ООН, против которой выступают ядерные державы, лишь усугубит разногласия с этими государствами и помешает реальному созданию мира без ядерного оружия. Такое мнение выразил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

"Силовое принятие такой конвенции лишь углубит разногласия с ядерными державами, которые выступают против нее, и не приблизит нас к ее реализации", - приводит слова Кисиды агентство Kyodo.

В середине июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке возобновятся переговоры по конвенции о запрещении ядерного оружия, в которых принимают участие более 115 государств, в числе которых нет ни одной ядерной державы. Не принимает участие в диалоге и Япония, мотивируя такую позицию отсутствием ядерных держав за столом переговоров.

Такая позиция японского правительства, однако, вызывает непонимание в Хиросиме и Нагасаки, пострадавших от американских ядерных бомбардировок в 1945 году. В частности, мэр Нагасаки Томихиса Тауэ настаивает на том, что Япония должна возглавлять подобную дискуссию именно потому, что является единственной страной в мире, испытавшей на себе ужас ядерного оружия.

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