Канадские истребители начнут патрулировать воздушные границы Исландии с 22 мая

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ОТТАВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Истребители-бомбардировщики ВВС Канады приступят к патрулированию воздушных границ Исландии с 22 мая. Об этом говорится в сообщении канадского Министерства национальной обороны, которое в пятницу поступило в представительство ТАСС.
В патрулировании, которое продлится около месяца, будут задействованы шесть самолетов CF-18. В коммюнике подчеркивается, что канадская авиация будет обеспечивать безопасность воздушного пространства этой страны-члена НАТО и "будет готова к немедленному перехвату и определению неизвестных летательных объектов". Базироваться авиагруппировка ВВС Канады будет на военной базе Кеблавик.
"Канада остается верным союзником НАТО и продолжит выполнять взятые на себя обязательства в рамках альянса", - заявил министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан.
На последнем саммите НАТО, состоявшемся в Варшаве в июле прошлого года, было принято решение разместить в Польше и трех странах Балтии по одному многонациональному батальону численностью около тысячи военнослужащих в каждом. Как ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, Канада возьмет на себя роль "лидирующей нации" в Латвии, Германия возглавит батальон в Литве, Соединенное Королевство - в Эстонии, а США - в Польше.
В составе воинского подразделения альянса в Латвии будут проходить службу 450 канадских военных, которые, как ожидается, прибудут туда в мае-июне 2017 года. Помимо них, в состав батальона также войдут представители Албании, Италии, Латвии, Польши и Словении.