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Асад поздравил Роухани с победой на президентских выборах в Иране

Международная панорама
20 мая, 15:20 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Президент Сирии пожелал Хасану Роухани и иранскому народу "дальнейшего успеха, славы и процветания"

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БЕЙРУТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент Сирии Башар Асад направил в субботу поздравительную телеграмму своему иранскому коллеге Хасану Роухани, победившему на президентских выборах в Иране.

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В тексте послания, распространенном агентством SANA, он пожелал Роухани и братскому иранскому народу "дальнейшего успеха, славы и процветания".

"Президентские выборы в Иране, прошедшие в атмосфере демократии и высокой ответственности, являются образцом для подражания всему миру", - отметил Асад.

Он подчеркнул также в своем послании, что "победа Роухани свидетельствует о предоставленном ему народном доверии в деле укрепления Ирана и его роли в регионе и на международной арене".

Как заявил в субботу министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли, Роухани одержал победу на президентских выборах, заручившись поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших).

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Персоны
Роухани, Хасан Асад, Башар Хафез
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