Асад поздравил Роухани с победой на президентских выборах в Иране

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БЕЙРУТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент Сирии Башар Асад направил в субботу поздравительную телеграмму своему иранскому коллеге Хасану Роухани, победившему на президентских выборах в Иране.
В тексте послания, распространенном агентством SANA, он пожелал Роухани и братскому иранскому народу "дальнейшего успеха, славы и процветания".
"Президентские выборы в Иране, прошедшие в атмосфере демократии и высокой ответственности, являются образцом для подражания всему миру", - отметил Асад.
Он подчеркнул также в своем послании, что "победа Роухани свидетельствует о предоставленном ему народном доверии в деле укрепления Ирана и его роли в регионе и на международной арене".
Как заявил в субботу министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли, Роухани одержал победу на президентских выборах, заручившись поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших).