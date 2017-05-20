Асад поздравил Роухани с победой на президентских выборах в Иране

БЕЙРУТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент Сирии Башар Асад направил в субботу поздравительную телеграмму своему иранскому коллеге Хасану Роухани, победившему на президентских выборах в Иране.

В тексте послания, распространенном агентством SANA, он пожелал Роухани и братскому иранскому народу "дальнейшего успеха, славы и процветания".

"Президентские выборы в Иране, прошедшие в атмосфере демократии и высокой ответственности, являются образцом для подражания всему миру", - отметил Асад.

Он подчеркнул также в своем послании, что "победа Роухани свидетельствует о предоставленном ему народном доверии в деле укрепления Ирана и его роли в регионе и на международной арене".

Как заявил в субботу министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли, Роухани одержал победу на президентских выборах, заручившись поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших).