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СМИ: из района Барзе на севере Дамаска выведены свыше тысячи боевиков

Международная панорама
20 мая, 19:11 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

По информации SANA, ранее большая группа оппозиционеров согласилась сдаться властям и воспользовалась правительственной амнистией

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БЕЙРУТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Третий этап вывода боевиков вооруженных группировок завершился из квартала Барзе на северо-восточной окраине сирийской столицы. Как сообщил агентству SANA губернатор сирийской столицы Бишр ас-Саббан, этот пригород покинули 2672 человека, из них 1076 - члены радикальных формирований, которые отказались сложить оружие. Все они направились на автобусах на север Сирии.

8 и 12 мая на первых двух этапах реализации соглашения о локальном примирении между сирийской армией и вооруженной оппозицией из Барзе и соседнего с ней квартала Тишрин было выведено соответственно 568 и 718 боевиков.

По информации SANA, ранее большая группа оппозиционеров согласилась сдаться властям и воспользовалась правительственной амнистией.

Процесс вывода вооруженных формирований завершен из промышленного района Кабун и прилегающих к нему ферм на восточной окраине столицы, откуда боевики на протяжении пяти лет обстреливали городские кварталы в центральной части Дамаска.

Ожидается, что в ближайшие дни от вооруженных группировок будут освобождены южные пригороды столицы и палестинский лагерь Ярмук.

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