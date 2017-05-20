СМИ: осужденный экс-спикер кабмина Бразилии отрицает, что президент платил ему за молчание

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бывший председатель нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Кунья опроверг заявления о том, что он получал деньги от президента страны Мишела Темера за отказ от дачи показаний против главы государства. Соответствующее заявление политик, который отбывает 15-летний тюремный срок за коррупцию, сделал в письме, опубликованном в пятницу на сайте телеканала Globo.

"Распространенная информация о том, что я якобы продаю свое молчание, является ложью. Я никогда ничего не просил у президента Мишела Темера и никогда не получал от него никаких просьб о молчании", - отметил Кунья.

Политический кризис в Бразилии

17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить Кунью - инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Таким образом, бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и пообещал доказать свою невиновность в суде.

Роль Куньи в импичменте Руссефф

В декабре 2015 года Кунья, занимавший тогда пост спикера нижней палаты, принял к рассмотрению запрос представителей оппозиции, обвинявших Дилму Руссефф (в тот момент она являлась президентом Бразилии) в финансовых нарушениях при распределении бюджетных средств. Инициированный им процесс привел к смене власти в южноамериканской стране. Впоследствии Кунья назвал это решение своим главным достижением на высоком посту.

В свою очередь экс-президент республики и ее сторонники утверждают, что бывший спикер руководствовался исключительно мотивами мести: Руссефф и правящая в тот момент Партия трудящихся отказались поддержать Кунью в парламентском совете по этике, где против него было начато антикоррупционное расследование.

30 марта текущего года экс-спикер был приговорен к 15 годам и четырем месяцам тюрьмы по делу о коррупции.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.