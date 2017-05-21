Трамп примет участие в двух саммитах с лидерами арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет в воскресенье участие в Эр-Рияде сразу в двух саммитах. После продолжительной и плодотворной на двусторонние переговоры и многомиллиардные соглашения субботы глава Белого дома, успевший в первый день своей дебютной зарубежной поездки станцевать вместе королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом традиционный аравийский танец "арда" с мечами, встретится сначала с главами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт), к которым затем присоединятся руководители других арабских и мусульманских стран.

Главные темы

Как ожидается, помимо участия в общих переговорах, американский президент проведет ряд двусторонних встреч с лидерами Кувейта, Бахрейна, Катара, заместителем премьер-министра Омана, а также с президентом Египта. Главными темами на саммите с аравийскими монархиями станут сотрудничество регионального блока с Вашингтоном в противодействии терроризму, политика Ирана в регионе, в частности в Йемене, Сирии и Ираке, а также экономическая кооперация. По результатам заседания, как ожидается, будет сделано официальное заявление, раскрывающее будущее сотрудничества ССАГПЗ и администрации Трампа.

Обсуждение ближневосточных кризисов и антитеррора участники первого саммита продолжат в расширенном составе. К консультациям присоединятся лидеры арабских и мусульманских государств, получивших приглашение от короля Сальмана. Как заявил ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр накануне визита Трампа, в саудовской столице ждут 37 глав государств и шесть глав правительств. Внимание участников будет приковано к выступлению президента США, который обратится к лидерам арабского и мусульманского мира с речью, посвященной совместной борьбе с экстремистской идеологией.

Иран: нужны дела, а не слова

Вектор дискуссий по Ирану был задан на прошедшей накануне совместной пресс-конференции главы МИД королевства с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Аль-Джубейр традиционно обрушился с обвинениями в адрес Тегерана в поддержке терроризма, в том числе "Аль-Каиды" и движения "Талибан" в Афганистане и продолжающемся вмешательстве в регионе, призвав ввести против него новые санкции. При этом, назвав президентские выборы в Иране и переизбрание Хасана Роухани на второй срок внутренним делом страны, саудовский министр указал, что Эр-Рияд ждет от нее дальнейших шагов.

"Нас больше интересуют не отдельные люди, а конкретные действия этой страны, - сказал он. - Мы будем судить Иран по его делам, а не по словам, ведь они (в Иране - прим. ТАСС) говорят одно, а делают совершенно другое".

Со своей стороны, как заявил Тиллерсон, США намерены укреплять оборонный потенциал аравийских монархий, чтобы они могли противостоять иранскому влиянию. "Мы поддерживаем совместные усилия, направленные против иранской угрозы в Йемене, Сирии и других странах, - указал он. - США будут работать над укреплением обороны Саудовской Аравии и стран Персидского залива, чтобы противостоять иранскому влиянию".

Как отметил глава американской дипломатии, Вашингтон рассчитывает, что Тегеран прекратит испытания баллистических ракет и финансирование "иранской террористической сети". В данном контексте Тиллерсон в первую очередь имел в виду вооруженные отряды ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую американцы обвиняют в прямой поддержке официальных властей в Сирии. Кроме того, по убеждению Белого дома, Иран оказывает помощь вооруженным отрядам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), выступающего против президента страны Абд Раббо Мансура Хади.

Палестинский вопрос

По мнению региональных наблюдателей, приоритет повестки дня будет также отдан теме урегулирования палестино-израильского конфликта, особенно в свете планируемой поездки Трампа в Израиль и на западный берег реки Иордан, где он проведет переговоры с израильским и палестинским лидерами.

Стоит отметить, что генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт также приглашен на арабо-исламо-американский саммит. На саммите ЛАГ в Иордании в конце марта страны - участницы панарабского сообщества выразили желание услышать ясную позицию Вашингтона по разрешению застарелого ближневосточного конфликта после заявлений Трампа о намерении перенести посольство США в Иерусалим, что вызвало резкую критику со стороны арабского мира. В итоговой декларации отмечалось, что урегулирование палестинского кризиса является приоритетной задачей арабских стран.

Центр по борьбе с экстремизмом

По окончании арабо-исламо-американского саммита саудовский кроль и американский президент, как планируется, откроют Глобальный центр по борьбе с экстремистской идеологией (The Global Center for Combating Extremist Ideology, GCCEI). Его главной задачей, как отмечают инициаторы создания данной структуры, станет противодействие распространению идей экстремизма "путем продвижения принципов сдержанности и сострадания, а также поддержания позитивного диалога".

В частности, центр займется мониторингом активности террористических групп в киберпространстве, отслеживанием переписки их членов, пропаганды экстремизма, вербовки новых активистов, а также исправлением искаженного радикалами видения ислама. Деятельность GCCEI призвана внести свой вклад, в первую очередь, в борьбу с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" (обе группировки запрещены в РФ) не на поле битвы, а с помощью современных информационных технологий, в развитие которых Эр-Рияд планирует инвестировать миллионы долларов.

"Арабское НАТО"

Отдельной темой переговоров участников встреч в верхах в Эр-Рияде, как ожидается, станет вопрос создания под патронажем Вашингтона военного альянса, уже окрещенного в СМИ "Арабским НАТО". Заявлено, что главной задачей этой структуры, в распоряжении которой будут воздушные, морские и наземные оперативные силы, станет борьба с терроризмом.

В коалиции, помимо Саудовской Аравии, планируется задействовать Египет, Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, предусмотрено, что к ней присоединятся такие страны, как Турция, Пакистан, Малайзия и мусульманские государства Африки, за что альянс называют также "Исламским НАТО". Всего в числе приглашаемых в этот военный союз - около 30 стран с преимущественно суннитским большинством. Свои контртеррористические операции "Арабское НАТО" намерено координировать со всеми крупными державами, региональными и международными организациями.

Между тем, в связи с созданием этого пока еще "призрачного" альянса возникает больше вопросов, чем ответов. Идея формирования подобия "Арабского НАТО" витает в воздухе уже многие годы, однако ранее не находила большой поддержки в Вашингтоне. Теперь же, как отмечают аналитики, эта концепция вполне соответствует новому внешнеполитическому курсу США, который сводится к закреплению американского лидерства в регионе, переносу связанного с безопасностью финансового бремени на союзников на местах и созданию рабочих мест дома, посредством массовых продаж оружия, о чем свидетельствуют гигантские контракты в сфере ВТС, заключенные в субботу в саудовской столице.

При этом США намерены играть в коалиции роль организатора и помощника, оказывать ей логистическую поддержку, снабжать разведданными, а также полностью вооружать, оставаясь вне альянса. Между тем, в Белом доме признают, что многие детали предполагаемой структуры еще предстоит проработать.

Критики также ставят под сомнение и озвучиваемый состав участников, поскольку, к примеру, привлечение в него Турции или Катара, неизбежно вызовет определенную далеко не позитивную реакцию Египта, обладающего в настоящее время крупнейшей армией в арабском мире. Кроме того, в Каире еще помнят о провалившейся в 2015 году не без участия Эр-Рияда инициативе президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси по созданию межарабских вооруженных сил.

Вместе с тем, ряд региональных наблюдателей уверен, что главной задачей сколачиваемого суннитского военного союза станет не борьба с терроризмом, а противодействие влиянию Ирана в Сирии, Ираке и Йемене. Эксперты считают, что образование подобной конфессиональной милитаристской структуры чревато еще большей конфронтацией с шиитским соседом, а, возможно, и разрушительной войной в будущем.