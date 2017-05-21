Разрыв между показателями популярности тори и лейбористов за неделю сократился вдвое

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ЛОНДОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Разрыв между уровнями общественной поддержки правящей в Великобритании Консервативной партии и оппозиционной Лейбористской за последнюю неделю сократился вдвое - с 18 до 9%. Об этом свидетельствуют итоги опроса более 1,9 тыс. избирателей, проведенного 18-19 мая социологической службой YouGov по заказу газеты The Sunday Times.
Согласно его итогам, рейтинг поддержки тори составляет сейчас 44%, а лейбористов - 35%.
Газета связывает столь существенные изменения в общественном мнении негативной реакцией избирателей на положения предвыборного манифеста тори, свидетельствующие об ослаблении уровня социальной защиты пожилых британцев. Главная оппозиционная сила сумела успешно воспользоваться этим обстоятельством и на волне критики подняла свой рейтинг.
Показатели же популярности "Либеральных демократов" и Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) остались с прошлой недели неизменными - 9% и 3%.
Досрочные всеобщие выборы в Великобритании пройдут 8 июня.