Разрыв между показателями популярности тори и лейбористов за неделю сократился вдвое

ЛОНДОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Разрыв между уровнями общественной поддержки правящей в Великобритании Консервативной партии и оппозиционной Лейбористской за последнюю неделю сократился вдвое - с 18 до 9%. Об этом свидетельствуют итоги опроса более 1,9 тыс. избирателей, проведенного 18-19 мая социологической службой YouGov по заказу газеты The Sunday Times.

Согласно его итогам, рейтинг поддержки тори составляет сейчас 44%, а лейбористов - 35%.

Газета связывает столь существенные изменения в общественном мнении негативной реакцией избирателей на положения предвыборного манифеста тори, свидетельствующие об ослаблении уровня социальной защиты пожилых британцев. Главная оппозиционная сила сумела успешно воспользоваться этим обстоятельством и на волне критики подняла свой рейтинг.

Показатели же популярности "Либеральных демократов" и Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) остались с прошлой недели неизменными - 9% и 3%.

Досрочные всеобщие выборы в Великобритании пройдут 8 июня.