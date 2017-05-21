Канада может не купить новые истребители у Boeing из-за расследования против Bombardier

"Фенербахче" в Стамбуле попробует впервые выиграть баскетбольную ЕвролигуСпорт 21 мая, 3:34
Politico: Меланья Трамп считает, что пресс-секретарь Белого дома плохо защищает ее мужаМеждународная панорама 21 мая, 3:17
DM: "Челси" заинтересован в приобретении футболиста ЦСКА ГоловинаСпорт 21 мая, 3:13
Визит Трампа в Эр-Рияд: рекордная оружейная сделка и стратегическое партнерствоМеждународная панорама 21 мая, 2:45
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной комеПроисшествия 21 мая, 2:43
Заключительные матчи чемпионата России по футболу пройдут в воскресеньеСпорт 21 мая, 2:29
Бурдэ госпитализирован после аварии в квалификации гонки "Инди 500"Спорт 21 мая, 1:55
Сборные России и Финляндии впервые сыграют друг с другом за бронзу ЧМ по хоккеюСпорт 21 мая, 1:13
Вице-президент Союза ММА России экстренно госпитализирован после конфликта с бойцомСпорт 21 мая, 0:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОТТАВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Власти Канады могут пересмотреть свое решение по закупке новых истребителей у американской компании Boeing после того, как она инициировала начало расследования против канадской авиастроительной компании Bombardier. Об этом в субботу сообщила газета National Post.
По данным ее источников в канадском правительстве, глава МИД Канады Христя Фриланд "больше не может вести дела в традиционном режиме с Boeing после их атаки". 18 мая министерство торговли США начало расследование в отношении Bombardier по занижению цен на свои новые самолеты CSeries. Расследование последовало после обращения с жалобой Boeing на демпинговую политику канадского конкурента. В тот же день Фриланд заявила, что "категорически не согласна с решением минторговли США (о проведении расследования)".
National Post отмечает, что данная ситуация может привести к тому, что Оттава не будет закупать 18 истребителей-бомбрадировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet для обновления устаревшего парка своих ВВС. В ноябре 2016 года власти Канады объявили, что прорабатывают этот вопрос с Boeing. Сумма сделки, по данным издания, оценивается в $5-7 млрд. При этом, добавляет газета, канадское правительство может вернуться к обсуждению вопроса по закупке самолетов пятого поколения F-35 у другой американской компании Lockheed Martin.
Согласно заявлению Boeing, чтобы выиграть контракт с Delta Air Lines в 2016 году Bombardier предложила поставить авиакомпании свои новые самолеты по "абсурдно низкой" цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость их производства американская корпорация оценивает в $33,2 млн. Каталожная стоимость конкурирующей с CSeries модели Boeing 737-700 составляет $83,4 млн, а новой 737-MAX 7 - $92,2 млн.