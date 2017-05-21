Канада может не купить новые истребители у Boeing из-за расследования против Bombardier

ОТТАВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Власти Канады могут пересмотреть свое решение по закупке новых истребителей у американской компании Boeing после того, как она инициировала начало расследования против канадской авиастроительной компании Bombardier. Об этом в субботу сообщила газета National Post.

По данным ее источников в канадском правительстве, глава МИД Канады Христя Фриланд "больше не может вести дела в традиционном режиме с Boeing после их атаки". 18 мая министерство торговли США начало расследование в отношении Bombardier по занижению цен на свои новые самолеты CSeries. Расследование последовало после обращения с жалобой Boeing на демпинговую политику канадского конкурента. В тот же день Фриланд заявила, что "категорически не согласна с решением минторговли США (о проведении расследования)".

National Post отмечает, что данная ситуация может привести к тому, что Оттава не будет закупать 18 истребителей-бомбрадировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet для обновления устаревшего парка своих ВВС. В ноябре 2016 года власти Канады объявили, что прорабатывают этот вопрос с Boeing. Сумма сделки, по данным издания, оценивается в $5-7 млрд. При этом, добавляет газета, канадское правительство может вернуться к обсуждению вопроса по закупке самолетов пятого поколения F-35 у другой американской компании Lockheed Martin.

Согласно заявлению Boeing, чтобы выиграть контракт с Delta Air Lines в 2016 году Bombardier предложила поставить авиакомпании свои новые самолеты по "абсурдно низкой" цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость их производства американская корпорация оценивает в $33,2 млн. Каталожная стоимость конкурирующей с CSeries модели Boeing 737-700 составляет $83,4 млн, а новой 737-MAX 7 - $92,2 млн.