Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости

ГАВАНА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Куба считает, что заявление президента США Дональда Трампа, в котором он поздравил кубинский народ с Днем независимости, является "нелепым" и "спорным". Соответствующее официальное сообщение было зачитано в субботу вечером в эфире кубинского телевидения.

В нем отмечалось, что американские СМИ опубликовали в субботу "послание плохо информированного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к народу Кубы по случаю 20 мая, которое в США считают датой образования Кубинской республики".

"В тот день родилась американская неоколония, просуществовавшая до 1 января 1959 года", - заявил диктор. В 1959 году на Кубе одержала победу революция во главе с Фиделем Кастро, что положило конец проамериканскому режиму диктатора Фульхенсио Батисты.

В зачитанном тексте отмечалось, что "даже в самом американском правительстве осознают, насколько противоречивы и бестолковы высказывания магната-миллионера, ставшего президентом, по вопросам внешней и внутренней политики".

В субботу Трамп в письменном заявлении поздравил народ Кубы и кубинскую диаспору в США с 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании. "Народ Кубы заслуживает правительство, которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека, моя администрация привержена достижению этого", - отмечалось в заявлении американского президента.