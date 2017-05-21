Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости

Международная панорама
21 мая, 6:22 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

В официальном сообщении отмечается, что даже в самом правительстве США осознают, "насколько противоречивы и бестолковы высказывания магната-миллионера, ставшего президентом"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Куба считает, что заявление президента США Дональда Трампа, в котором он поздравил кубинский народ с Днем независимости, является "нелепым" и "спорным". Соответствующее официальное сообщение было зачитано в субботу вечером в эфире кубинского телевидения.

В нем отмечалось, что американские СМИ опубликовали в субботу "послание плохо информированного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к народу Кубы по случаю 20 мая, которое в США считают датой образования Кубинской республики".

"В тот день родилась американская неоколония, просуществовавшая до 1 января 1959 года", - заявил диктор. В 1959 году на Кубе одержала победу революция во главе с Фиделем Кастро, что положило конец проамериканскому режиму диктатора Фульхенсио Батисты.

В зачитанном тексте отмечалось, что "даже в самом американском правительстве осознают, насколько противоречивы и бестолковы высказывания магната-миллионера, ставшего президентом, по вопросам внешней и внутренней политики".

В субботу Трамп в письменном заявлении поздравил народ Кубы и кубинскую диаспору в США с 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании. "Народ Кубы заслуживает правительство, которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека, моя администрация привержена достижению этого", - отмечалось в заявлении американского президента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Куба
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков
2
NYT: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 год
3
Вице-спикер Госдумы назвал шантажом слова представителя Transparency о Поклонской
4
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной коме
5
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканец
6
Тысячи мексиканцев призвали власти страны депортировать Алексея Макеева
7
Визит Трампа в Эр-Рияд: рекордная оружейная сделка и стратегическое партнерство
Темы дня
Загрузка...
Реклама