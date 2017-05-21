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Генпрокурор Египта направил дела о терактах в церквях на рассмотрение в военный суд

Международная панорама
21 мая, 16:27 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Кроме того, в военные суды направлены дела нескольких подозреваемых в вооруженном нападении на полицейский пост близ города Накб, которое привело к жертвам среди египетских полицейских

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КАИР, 21 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Генеральный прокурор Египта Набиль Садек распорядился направить для разбирательства в военный суд дела 48 человек, обвиняемых в причастности к террористическим актам в декабре 2016 года и апреле 2017 года в трех христианских церквях на территории страны. Об этом сообщил представитель египетской генпрокуратуры.

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По его информации, в военные суды переданы дела лиц, "обвиняемых в принадлежности к террористической группировке, созданию двух подпольных ячеек в провинциях Каир и Кена, а также в непосредственном участии в совершении терактов в трех христианских храмах в городах Каир, Танта (провинция Гарбия) и Александрия, в результате которых погибли как мирные граждане, так и представители сил безопасности". Кроме того, в военные суды направлены дела нескольких подозреваемых в вооруженном нападении на полицейский пост близ города Накб, которое привело к жертвам среди египетских полицейских.

В декабре минувшего года террорист-смертник совершил самоподрыв в христианской церкви Святого Петра в каирском районе Аббасия близ коптского кафедрального собора. Тогда в результате взрыва погибли около 30 человек. 9 апреля нынешнего года во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья боевики взорвали бомбы в двух христианских храмах в городах Танта и Александрия. В результате двух терактов погибли 46 человек и более ста были ранены.

В настоящее время на всей территории Египта действует режим чрезвычайного положения. Он был введен 10 апреля по решению президента страны сроком на 3 месяца спустя сутки после после терактов в Танте и Александрия.

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