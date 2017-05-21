Эрдоган: режим ЧП в Турции не будет снят, пока не восстановится спокойствие в стране

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АНКАРА, 21 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган считает невозможным пока отменить режим чрезвычайного положения в стране. Об этом он сказал в воскресенье во время выступления перед делегатами внеочередного съезда правящей Партии справедливости и развития.
"У меня все спрашивают про режим ЧП. Смотрите, во Франции вылезли 15-20 террористов, и власти вводят режим ЧП, который продолжается более полугода. У нас же пытались свергнуть правительство, мы потеряли 239 человек, 2193 пострадали. Как можете вы просить снять режим ЧП?" - сказал он.
Эрдоган указал, что "режим снят не будет". "До какого момента? Пока не будут восстановлены безопасность и спокойствие в Турции", - отметил он.
Режим ЧП в республике был введен 20 июля 2016 года после неудачной попытки переворота 15 июля. Ранее премьер- министр Бинали Йылдырым заявил, что считает необходимым продлить режим минимум до июля, чтобы он действовал в общей сложности год. В апреле парламент одобрил такое продление.