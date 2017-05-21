Саудовский король объявил об открытии глобального центра по борьбе с экстремизмом

КАИР, 21 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил в воскресенье об открытии в Эр-Рияде Глобального центра по борьбе с экстремистской идеологией (The Global Center for Combating Extremist Ideology, GCCEI). О начале работы данной структуры он сказал в своей речи, выступая на арабо-исламо-американском саммите с участием президента США Дональда Трампа и глав около 50 государств и правительств.

В частности, как сообщали ранее арабские СМИ, этот центр со штаб-квартирой в саудовской столице займется мониторингом активности террористических групп в киберпространстве, отслеживанием переписки их членов, пропаганды экстремизма, вербовки новых активистов, а также исправлением искаженного радикалами видения ислама и укреплением основ традиционного и умеренного религиозного учения. Деятельность GCCEI призвана внести свой вклад в первую очередь в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каидой" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС) не на поле битвы, а с помощью современных информационных технологий, в развитие которых Эр-Рияд планирует инвестировать миллионы долларов.

Его главной задачей, как отмечают инициаторы создания данной структуры, станет противодействие распространению идей экстремизма "путем продвижения принципов сдержанности и сострадания, а также поддержки позитивного диалога".

Ранее в воскресенье США и Саудовская Аравия также подписали договор о намерениях создать совместный Центр по борьбе с финансированием терроризма (ЦБФТ). В сферу задач этой структуры войдет выявление информации о финансовых сетях экстремистов, координация усилий по их ликвидации, а также поддержка стран региона, которые нуждаются в помощи в деле создания потенциала для противодействия финансированию терроризма.