США и Саудовская Аравия договорились создать центр по борьбе с финансированием террора

ВАШИНГТОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США и Саудовская Аравия в воскресенье подписали договор о намерениях создать совместный Центр по борьбе с финансированием терроризма (ЦБФТ). Об этом говорится в распространенном министерством финансов США документе.

В нем отмечается, что в сферу задач этой структуры войдет "выявление информации о финансовых сетях экстремистов", "координация усилий по их ликвидации", а также "поддержка стран региона, которые нуждаются в помощи в деле создания потенциала для противодействия финансированию терроризма".

"Новый ЦБФТ усовершенствует существующие инструменты и сотрудничество между партнерами в регионе Персидского залива с тем, чтобы дать ответ изменяющимся угрозам", - приводятся в документе высказывания министра финансов США Стивена Мнучина.

Ранее США и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) договорились о совместных усилиях по противодействию финансированию террористических организаций. Подписи под меморандумом о взаимопонимании поставили первый заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Наиф Аль Сауд и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Церемония подписания документа состоялась в присутствии президента США Дональда Трампа и аравийских лидеров по окончании саммита в формате США - ССАГПЗ в Эр-Рияде.

Меморандум подразумевает совместный мониторинг источников финансирования терроризма министерством финансов США и странами, входящими в ССАГПЗ. Заседание прошло под председательством Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, в закрытом для журналистов режиме. Во время встречи стороны обсудили борьбу с терроризмом и вмешательство Ирана в дела региона.