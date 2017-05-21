США и аравийские лидеры договорились о мониторинге источников финансирования терроризма

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 21 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. США и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) договорились о совместных усилиях по противодействию финансированию террористических организаций. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Подписи под меморандумом о взаимопонимании поставили первый заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Наиф Аль Сауд и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Церемония подписания документа состоялась в присутствии президента США Дональда Трампа и аравийских лидеров по окончании саммита в формате США - ССАГПЗ в Эр-Рияде.

Меморандум подразумевает совместный мониторинг источников финансирования терроризма министерством финансов США и странами, входящими в ССАГПЗ. Заседание прошло под председательством Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в закрытом для журналистов режиме. Во время встречи стороны обсудили борьбу с терроризмом и вмешательство Ирана в дела региона.

В Эр-Рияде на воскресенье также запланировано два саммита, в которых принимает участие американский лидер - США - ССАГПЗ и второй, в расширенном составе (более 50 глав государств и правительств), - арабо-исламо-американский. Основными темами заявлены антитеррор и политика Ирана. Также стороны обсудят противодействие экстремистской идеологии, региональные кризисы, в том числе в Сирии и Йемене, и перспективы экономического сотрудничества.

Президент США прибыл в столицу Саудовской Аравии - первую остановку в его дебютном зарубежном турне - в субботу утром. В Эр-Рияде он провел серию двусторонних переговоров с саудовским руководством, принял участие в американо-саудовском саммите. Результатом первого дня поездки стала крупнейшая в истории США оборонная сделка на почти $110 млрд, пакет экономических соглашений на $280 млрд. Лидеры также договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.