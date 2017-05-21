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СМИ: жертвами удара ВВС коалиции к западу от Ракки стали 15 мирных жителей

Международная панорама
21 мая, 22:53 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

ВВС коалиции оказывают поддержку с воздуха арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии"

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БЕЙРУТ, 21 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. ВВС антитеррористической коалиции под эгидой США нанесли  удар по селению Кадейран к западу от города Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, этот воздушный налет повлек за собой гибель 15 мирных граждан.

Ранее в результате авиаударов США и их союзников к востоку от Ракки погибли еще 22 мирных жителя.

ВВС коалиции оказывают поддержку с воздуха арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые наступают на Ракку. Операция под кодовым названием "Гнев Евфрата" против главного плацдарма террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии началась в ноябре прошлого года. В ней задействовано 30 тыс. бойцов.

Помимо воздушного прикрытия в военных действиях принимают участие американские морские пехотинцы и отряды спецназа, переброшенные на северо-восток Сирии из соседнего Ирака.

Ракка, расположенная на Евфрате в 160 км к юго-востоку от Алеппо, была захвачена бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашена главарем ИГ Абу Бакром аль-Багдади (летом 2014 года) "столицей халифата". В городе проживают свыше 300 тыс. человек. По оценкам экспертов, там могут находиться от 3 до 4 тыс. боевиков.

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