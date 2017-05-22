Трамп и Нетаньяху обсудят в Иерусалиме укрепление безопасности и пути продвижения мира

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Президент США Дональд Трамп прибывает в понедельник в Израиль с двухдневным визитом из Саудовской Аравии, которая стала первой остановкой в его дебютном с момента избрания на пост президента США международном турне. На встрече в Иерусалиме глава американской администрации обсудит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху укрепление союза между двумя странами, сотрудничество в области безопасности, а также пути продвижения мира с палестинцами.

Во время пребывания в Израиле американский лидер, как ожидается, направится в город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, где у него может состояться встреча с палестинским лидером Махмудом Аббасом. После Израиля и Палестины Трамп направится в Ватикан, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии. В поездке Трампа сопровождают супруга Меланья и дочь Иванка.

Программа визита

Как сообщает газета Haaretz, Нетаньяху потребовал в воскресенье, чтобы "все члены кабинета министров Израиля присутствовали в понедельник на церемонии встречи Трампа в международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона".

После церемонии встречи в аэропорту, которая по настоянию американской стороны будет как можно менее продолжительной из-за жары, Трамп направится в Иерусалим в резиденцию президента еврейского государства Реувена Ривлина. Трамп посетит также Стену Плача и Храм Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Во второй половине дня американский президент проведет рабочую встречу с Нетаньяху в гостинице King David ("Царь Давид") в Иерусалиме, после чего в резиденции премьера запланирован ужин в честь Трампа и его супруги Меланьи.

"Мы укрепим связи в сфере безопасности, которые с каждым днем становятся все сильнее, а также обсудим пути продвижения мира", - прокомментировал в воскресенье на еженедельном заседании правительства Нетаньяху предстоящую встречу с Трампом. По его словам, будут обсуждаться также "пути дальнейшего укрепления наиважнейшего нерушимого союза с США". Нетаньяху отметил, что "это первая поездка президента Трампа за пределы Соединенных Штатов и израильтяне гордятся тем, что он решил посетить Иерусалим, столицу Израиля, и, конечно же, Государство Израиль".

Во вторник Трамп посетит Музейно-исследовательский центр изучения Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме, а затем выступит с речью в Музее Израиля. Изначально планировалось, что выступление состоится в древней крепости Масада у юго-западного побережья Мертвого моря, но оно было перенесено в Музей Израиля по соображениям безопасности.

Мирный процесс

Трамп в этом году уже принимал в Вашингтоне и Нетаньяху, и Аббаса. Они заявили о готовности поддержать новую американскую мирную инициативу, но подробности вашингтонского мирного плана пока не были обнародованы американской стороной. Сам Трамп в опубликованном в воскресенье интервью израильской газете Israel Hayom заявил, что "сейчас есть очень большая вероятность того, что мы сможем заключить сделку" по урегулированию длящегося десятилетиями палестино-израильского конфликта.

"Я люблю народ Израиля, я тяжело работаю с тем, чтобы в конце концов настал мир для народа Израиля и палестинцев, и я надеюсь, что это может произойти гораздо раньше, чем кто-либо ожидает", - отметил Трамп.

Газета Haaretz отмечает со ссылкой на палестинских представителей, что, несмотря на недавние сообщения о возможной трехсторонней встрече с участием Трампа, Аббаса и Нетаньяху или о возобновлении переговоров между Израилем и палестинцами, в окружении Аббаса указывают, что это может произойти только после того, как администрация Трампа доработает свою позицию вслед за предстоящими консультациями со сторонами.

Газета Maariv считает, что рассчитывать на какое-либо продвижение мирного процесса в ближайшее время не стоит, ничего кроме дружественных деклараций не будет, а многие дипломаты и политики в Нью-Йорке и Вашингтоне уже пришли к выводу, что шансы на возобновление переговоров ничтожны.

Перенос посольства

Трамп еще во время избирательной кампании заявлял, что в случае победы на выборах намерен рассмотреть вопрос о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен Конгрессом США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон отложил вступление закона в силу.

Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш - младший в нарушение обещания, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Последний раз вето на перенос посольства продлил на полгода в конце 2016 года предшественник Трампа на президентском посту Барак Обама.

В конце текущего месяца Трамп должен будет либо продлить вето на перенос посольства еще на 6 месяцев, либо дать американскому "Закону о Иерусалиме" вступить в силу. В середине февраля после встречи в Вашингтоне с Нетаньяху Трамп заявил, что "хотел бы, чтобы это (перенос посольства - прим. ТАСС) произошло". "Мы очень, очень решительно надеемся на это", - отметил Трамп. Президент также указал, что относится к этой задаче с "особой тщательностью".

Однако в преддверии визита Трампа в Иерусалим агентство Reuters со ссылкой на источник в вашингтонской администрации сообщило, что Трамп не собирается использовать свою предстоящую поездку в Израиль, чтобы объявить о переносе американского посольства. Источник также сообщил, что администрация Трампа не хочет препятствовать возобновлению палестино-израильского мирного процесса заявлением о переносе диппредставительства.

Национальные интересы

"Визит Трампа - значительное событие для нашей страны и для всего региона Ближнего Востока", - написал министр обороны Израиля Авигдор Либерман в социальной сети Facebook в воскресенье. По словам главы израильского минобороны, "еще не ясно, будет ли этот визит наполнен какой-то конкретикой, закончится ли он какими-то практическими шагами".

"На сегодняшний день надо четко понимать: пакет американской помощи Израилю в области безопасности составляет $38 млрд, - указал Либерман. - Никакой альтернативы этим $38 млрд нет, как нет альтернативы поставкам самого современного вооружения, которое США поставляет исключительно Израилю, американскому вето в Совете Безопасности ООН, абсолютно полной поддержке нашей страны Соединенными Штатами во всех международных инстанциях".

Обеспечение безопасности

По данным Israel Hayom, более 10 тыс. полицейских и пограничников будут участвовать в операции по обеспечению безопасности во время визита Трампа. По информации газеты, на время визита будут полностью перекрыты несколько улиц в центральной части Иерусалима и временно будет закрыто движение по шоссе номер 1, соединяющему Иерусалим и Тель-Авив.

Как сообщила телекомпания NBC, Трамп в Иерусалиме остановится в гостинице King David. Президентские номера имеют отдельную систему вентиляции на случай нападения с применением отравляющего газа. Кроме того, их стены выдерживают попадание из ручного гранатомета.

Охрана Трампа привезет с собой непробиваемые стекла, которое установят с внешней стороны окон. По сведениям NBC, на дороге, ведущей к отелю, разместят два автобуса, чтобы предотвратить теракты с применением заминированных автомобилей. Над зданием будут находиться воздушные шары с камерами, а в канализационной системе под ним и на улицах разместят роботов для обнаружения взрывных устройств. Всю еду и напитки для президента США и членов его семьи проверят специалисты, которые будут отчитываться как перед израильской стороной, так и перед американской.

Необычный выбор

Выбор Ближнего Востока для дебюта на международной арене весьма необычен для президента США. Его предшественники, как правило, наносили первые визиты соседям по Западному полушарию или ключевым союзникам США в Старом свете. Белый дом пояснил, что Трамп хотел за один раз посетить места зарождения и святыни иудаизма, христианства и ислама. Такой поездки на счету президентов США прежде не было.

Американский лидер также стремится показать, что его напрасно считают сторонником изоляционизма. Как подчеркивали его помощники перед визитом, президентский лозунг "Америка прежде всего" - это не то же самое, что "Америка в одиночестве".