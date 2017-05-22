Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД ФРГ высказался за облегчение долгового бремени Греции

Международная панорама
22 мая, 2:26 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Таким образом, Зигмар Габриэль не согласился с позицией главы минфина ФРГ Вольфганга Шойбле, который отказывается пойти на списание задолженности Греции

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 22 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль высказался за облегчение долгового бремени Греции. В интервью газете Süddeutsche Zeitung он напомнил о том, что Афинам "постоянно обещали облегчить бремя, если будут проведены соответствующие реформы".

"Сейчас мы должны сдержать это обещание", - подчеркнул Габриэль, тем самым не согласившись с позицией главы минфина ФРГ Вольфганга Шойбле, который отказывается пойти на списание задолженности Греции. В марте министр финансов заявил, что этот вопрос не стоит в повестке дня, но речь идет прежде всего о том, чтобы довести текущую программу до конца и согласовать следующие транши.

В понедельник в Брюсселе пройдут консультации Еврогруппы, которая обсудит предоставление новых траншей Афинам. Международная миссия кредиторов вернулась в Грецию 24 апреля. Представители европейских институтов и МВФ должны подготовить очередной отчет по реализации греческих реформ и обозначить приоритеты этого процесса на ближайшее будущее.

В случае одобрения кредиторами отчета по второй оценке греческих реформ Афины рассчитывают получить очередной транш кредитов в рамках третьей программы макрофинансовой помощи, который необходим стране для обслуживания уже выданных займов.

Греции нужно произвести очередные выплаты до конца июня по полученным ранее кредитам. Афины также увязывают ход предстоящих реформ с обещаниями международных кредиторов рассмотреть вопрос о реструктуризации долга, достигающего 180% ВВП, с целью обеспечения его устойчивости в долгосрочной перспективе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Габриэль, Зигмар
Страны
Греция Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
2
СМИ: Ким Чен Ын руководил испытанием баллистической ракеты
3
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
4
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Тренер: шведские хоккеисты были мастеровитей канадцев при исполнении буллитов в финале ЧМ
Темы дня
Загрузка...
Реклама