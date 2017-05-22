Глава МИД ФРГ высказался за облегчение долгового бремени Греции

БЕРЛИН, 22 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль высказался за облегчение долгового бремени Греции. В интервью газете Süddeutsche Zeitung он напомнил о том, что Афинам "постоянно обещали облегчить бремя, если будут проведены соответствующие реформы".

"Сейчас мы должны сдержать это обещание", - подчеркнул Габриэль, тем самым не согласившись с позицией главы минфина ФРГ Вольфганга Шойбле, который отказывается пойти на списание задолженности Греции. В марте министр финансов заявил, что этот вопрос не стоит в повестке дня, но речь идет прежде всего о том, чтобы довести текущую программу до конца и согласовать следующие транши.

В понедельник в Брюсселе пройдут консультации Еврогруппы, которая обсудит предоставление новых траншей Афинам. Международная миссия кредиторов вернулась в Грецию 24 апреля. Представители европейских институтов и МВФ должны подготовить очередной отчет по реализации греческих реформ и обозначить приоритеты этого процесса на ближайшее будущее.

В случае одобрения кредиторами отчета по второй оценке греческих реформ Афины рассчитывают получить очередной транш кредитов в рамках третьей программы макрофинансовой помощи, который необходим стране для обслуживания уже выданных займов.

Греции нужно произвести очередные выплаты до конца июня по полученным ранее кредитам. Афины также увязывают ход предстоящих реформ с обещаниями международных кредиторов рассмотреть вопрос о реструктуризации долга, достигающего 180% ВВП, с целью обеспечения его устойчивости в долгосрочной перспективе.