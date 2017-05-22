ABC: администрация Трампа намерена на $1,7 трлн сократить социальные выплаты

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НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа планирует в предстоящие 10 лет на $1,7 трлн сократить расходы на различные социальные выплаты в стране, включая финансирование программы предоставления продовольственных талонов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила телекомпания ABC. По ее данным, соответствующие предложения содержатся в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, который администрация представит во вторник, 23 мая.
Согласно полученным телекомпанией сведениям, помимо финансирования программы продовольственных талонов, которое предлагается урезать на $193 млрд, планируется сократить и медицинское страхование, пенсионные выплаты бывшим служащим федеральных ведомств, социальные пособия, субсидии фермерам и различные доплаты малообеспеченным работающим гражданам страны.
Телекомпания отметила, что планируемые сокращения в разы превышают объем аналогичных мер, предлагавшихся Палатой представителей Конгресса США несколько лет назад. В настоящее время продовольственные талоны в стране получают около 42 млн ее жителей. В случае принятия упомянутого проекта бюджета будет запущен процесс, по завершении которого через 10 лет продовольственная помощь американцам будет урезана на четверть по сравнению с нынешнем ее объемом.
Председатель сельскохозяйственного комитета Палаты общин Конгресса США Майкл Конауэй назвал эти планы "непродуманными". Он напомнил о том, что сельское хозяйство США и без того находится "не в лучшей форме", сокращение же программ субсидирования фермеров и федеральных закупок продуктов для социальных нужд еще больше, как считает законодатель, усугубит ситуацию в этом важнейшем для страны секторе производства.