СМИ: боевики ИГ обстреляли город Дейр-эз-Зор, есть жертвы

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Один человек погиб, еще 13 получили ранения при минометном обстреле боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сирийского города Дейр-эз-Зор.
Об этом сообщило агентство SANA.
По его информации, обстрелу подвергся квартал Харабеш. Отмечается, что большинство раненых находятся в тяжелом состоянии.
Провинциальный центр Дейр-эз-Зор, где проживают около 200 тыс. человек, находится на осадном положении с 2014 года. Городские районы, которые обороняют сирийская армия и ополченцы, постоянно подвергаются обстрелам. Банды ИГ окружили также военный аэродром - основной форпост правительственных сил.