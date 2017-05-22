СМИ: боевики ИГ обстреляли город Дейр-эз-Зор, есть жертвы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Один человек погиб, еще 13 получили ранения при минометном обстреле боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сирийского города Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, обстрелу подвергся квартал Харабеш. Отмечается, что большинство раненых находятся в тяжелом состоянии.

Провинциальный центр Дейр-эз-Зор, где проживают около 200 тыс. человек, находится на осадном положении с 2014 года. Городские районы, которые обороняют сирийская армия и ополченцы, постоянно подвергаются обстрелам. Банды ИГ окружили также военный аэродром - основной форпост правительственных сил.