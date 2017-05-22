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Суд в Бразилии рассмотрит апелляцию Темера после экспертизы компрометирующей его записи

Международная панорама
22 мая, 22:20 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Адвокаты президента Бразилии также наняли собственных экспертов для проведения независимой экспертизы записи

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии рассмотрит апелляцию президента страны Мишела Темера, который требует прекратить расследование в его отношении, лишь после того, как будет проведена экспертиза компрометирующей главу государства аудиозаписи. Об этом говорится в решении председателя высшей судебной инстанции республики Кармен Лусии.

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Ранее предполагалось, что пленум ФВС рассмотрит апелляцию Темера уже в ближайшую среду, 24 мая. Однако теперь данное заседание, скорее всего, будет отложено на несколько дней. "Когда судья-докладчик (судья, который ведет это дело - прим. ТАСС) будет готов предоставить результаты экспертизы, апелляция будет рассмотрена на пленарном заседании, о сроках проведения которого будет объявлено дополнительно", - говорится в решении Лусии.

В свою очередь адвокаты Темера наняли собственных экспертов для проведения независимой экспертизы записи. Диктофон, который использовался во время диалога с президентом, будет передан представителем следствия  23 мая.

17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Таким образом, бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.

По словам главы государства, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован. Согласно конституции крупнейшей южноамериканской страны, даже если президент будет отправлен в отставку, проведение прямых досрочных выборов не предполагается - имя нового национального лидера должен будет определить парламент.

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