Глава МИД Японии высказался за ужесточение процедур проверки грузов, направляемых в КНДР

ТОКИО, 23 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Япония предлагает рассмотреть вопрос об ужесточении контроля над поступающими в КНДР товарами, которые могут быть использованы в ее ракетно-ядерной программе. Об этом заявил во вторник глава японского МИД Фумио Кисида на пресс-конференции в Токио после заседания правительства.

"Мы намерены работать над повышением эффективности исполнения резолюций Совбеза ООН в отношении Северной Кореи и будем последовательно придерживаться наших собственных санкций, - сказал министр. - Мы предлагаем изучить также технологии осмотра грузов, включая возможное внедрение системы их тотальных проверок при торговле с Северной Кореей".

"Необходимо продемонстрировать единство мирового сообщества, которое не мирится с разработкой ракетно-ядерного оружия в Северной Корее",- сказал глава МИД Японии.

23 мая Совет Безопасности ООН осудил проведенное 21 мая очередное ракетное испытание в КНДР, и во второй раз за месяц пригрозил ей ужесточением санкций. В заявлении для печати члены СБ назвали поведение Пхеньяна "дестабилизирующим и вопиющим", потребовав от него отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний. "Члены Совета Безопасности договорились, что будут внимательно следить за ситуацией и примут дальнейшие существенные меры, включая санкции", - говорится в документе.

21 мая информационное агентство ЦТАК сообщило о новом пуске в КНДР баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2 ("Пуккыксон-2"). По заявлению агентства, испытание, которым руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях". Нынешний пуск стал для северокорейских сил вторым за неделю - 14 мая была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности Hwasong-12 ("Хвасон-12"), которая пролетела 787 км и упала в Японском море. Спустя два дня Совет Безопасности принял заявление, в котором пригрозил Пхеньяну ужесточением санкций.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна вправе укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики США.