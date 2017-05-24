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Сто дней негатива: ведущие западные СМИ против Дональда Трампа

Международная панорама
24 мая, 17:30 UTC+3

Лишь 20% телепередач и статей, посвященных деятельности президента США, подаются в позитивном ключе в американском и европейском медиапространствах

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/ATEF SAFADI/POOL

Центр Шоренстайна при Гарвардской Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди провел исследование освещения в западных СМИ 100 первых дней работы президента США Дональда Трампа. Результаты для главы государства оказались неутешительными: ни один из предыдущих президентов не подвергался столь однобокой и негативной трактовке деятельности в первые месяцы на посту. О подробностях исследования – в материале ТАСС.

Как утверждается в исследовании, противостояние президента США со СМИ начало набирать обороты сразу после утверждения Трампа в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии. Сам Дональд Трамп заявлял, что американские СМИ являлись инструментом давления экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и ставили своей целью дискредитацию республиканца и его избирательной кампании.

На протяжении всего 2016 года Трамп открыто обвинял СМИ в предвзятости на своей странице в Twitter. Однако и задолго до своего выдвижения американский президент славился своим критическим подходом к роли СМИ в освещении выборов в стране. Так, в сентябре 2012 года Трамп обозвал американские СМИ "жалкими" и указал на чрезмерную критику последними Митта Ромни, кандидата от республиканцев на прошлых президентских выборах.

"СМИ просто жалки. Наши посольства подвергаются нападениям со стороны радикалов, в то время, как Обама ничего не делает, а все что они (СМИ) могут – критиковать Митта Ромни".

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С тех пор Трампом были сделаны десятки подобных заявлений, на что СМИ реагировали в таком же ключе. Эта война привела к невиданной в истории США ситуации, в которой четыре из пяти сообщений ведущих американских СМИ, касающихся действий Трампа, критикуют президента почти по каждому вопросу, входящему в его компетенцию – от здравоохранения до международной торговли.

Особенно "отличились" такие американские СМИ, как CNN (93% "негатива"), NBC (93%), CBS (91%) и New York Times (87%). Что касается их коллег из Европы, абсолютный рекорд установила немецкая телерадиокомпания ARD: 98% новостей, посвященных первой "стодневке" Трампа, были поданы в негативном ключе.

При этом телеканал Fox оказался единственным крупным СМИ в США, соблюдающим баланс в освещении деятельности президента.

Чем недовольны СМИ

Центр Шоренстайна выделил основные вопросы, вызывающие недоверие и критику со стороны СМИ. Среди них – противоречивые взгляды Дональда Трампа на иммиграционную политику и здравоохранение, приписываемое России вмешательство в президентские выборы в США и подход главы государства к международной торговле.

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Впрочем, критикуют Трампа не только СМИ. В федеральные суды США за 100 дней президентства Трампа было подано на 86 исков больше, чем на трех его предшественников. Причем 80% претензий касаются ужесточения иммиграционного режима.

После принятия в начале мая Палатой представителей Конгресса США законопроекта об отмене Obamacare (программа, инициированная Бараком Обамой и расширяющая возможности грждан США получать медицинскую помощь по страховке. – Прим. ТАСС), и без того низкий рейтинг одобрения деятельности президента упал до 44%. А согласно последним данным американской компании Gallup, лишь 37% американцев одобряют деятельность Трампа на своем посту. 

Александр Мосесов

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