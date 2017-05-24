Сто дней негатива: ведущие западные СМИ против Дональда Трампа

Центр Шоренстайна при Гарвардской Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди провел исследование освещения в западных СМИ 100 первых дней работы президента США Дональда Трампа. Результаты для главы государства оказались неутешительными: ни один из предыдущих президентов не подвергался столь однобокой и негативной трактовке деятельности в первые месяцы на посту. О подробностях исследования – в материале ТАСС.

Как утверждается в исследовании, противостояние президента США со СМИ начало набирать обороты сразу после утверждения Трампа в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии. Сам Дональд Трамп заявлял, что американские СМИ являлись инструментом давления экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и ставили своей целью дискредитацию республиканца и его избирательной кампании.

На протяжении всего 2016 года Трамп открыто обвинял СМИ в предвзятости на своей странице в Twitter. Однако и задолго до своего выдвижения американский президент славился своим критическим подходом к роли СМИ в освещении выборов в стране. Так, в сентябре 2012 года Трамп обозвал американские СМИ "жалкими" и указал на чрезмерную критику последними Митта Ромни, кандидата от республиканцев на прошлых президентских выборах.

The media is pathetic. Our embassies are savaged by radicals while Obama does nothing and all they can do is criticize @MittRomney. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2012

"СМИ просто жалки. Наши посольства подвергаются нападениям со стороны радикалов, в то время, как Обама ничего не делает, а все что они (СМИ) могут – критиковать Митта Ромни".

С тех пор Трампом были сделаны десятки подобных заявлений, на что СМИ реагировали в таком же ключе. Эта война привела к невиданной в истории США ситуации, в которой четыре из пяти сообщений ведущих американских СМИ, касающихся действий Трампа, критикуют президента почти по каждому вопросу, входящему в его компетенцию – от здравоохранения до международной торговли.

Особенно "отличились" такие американские СМИ, как CNN (93% "негатива"), NBC (93%), CBS (91%) и New York Times (87%). Что касается их коллег из Европы, абсолютный рекорд установила немецкая телерадиокомпания ARD: 98% новостей, посвященных первой "стодневке" Трампа, были поданы в негативном ключе.

При этом телеканал Fox оказался единственным крупным СМИ в США, соблюдающим баланс в освещении деятельности президента.

Чем недовольны СМИ

Центр Шоренстайна выделил основные вопросы, вызывающие недоверие и критику со стороны СМИ. Среди них – противоречивые взгляды Дональда Трампа на иммиграционную политику и здравоохранение, приписываемое России вмешательство в президентские выборы в США и подход главы государства к международной торговле.

Впрочем, критикуют Трампа не только СМИ. В федеральные суды США за 100 дней президентства Трампа было подано на 86 исков больше, чем на трех его предшественников. Причем 80% претензий касаются ужесточения иммиграционного режима.

После принятия в начале мая Палатой представителей Конгресса США законопроекта об отмене Obamacare (программа, инициированная Бараком Обамой и расширяющая возможности грждан США получать медицинскую помощь по страховке. – Прим. ТАСС), и без того низкий рейтинг одобрения деятельности президента упал до 44%. А согласно последним данным американской компании Gallup, лишь 37% американцев одобряют деятельность Трампа на своем посту.

Александр Мосесов