Правящая в Молдавии партия хочет ограничить влияние российских СМИ

Новый роман Бориса Акунина "Седмица Трехглазого" выйдет в июнеКультура 23 мая, 15:06
Кольцово за 2 млрд рублей приобрел компанию, строящую аэропорт СаратоваТранспорт 23 мая, 14:59
Путин посетил Академию футбольного клуба "Краснодар" и пообщался с юными спортсменамиСпорт 23 мая, 14:58
Кремль не комментирует оружейную сделку США и Саудовской АравииПолитика 23 мая, 14:57
ПКР готов подтвердить выполнение 59 из 67 пунктов дорожной карты восстановления в МПКСпорт 23 мая, 14:56
Путин прибыл в Краснодар, где проведет заседание Совета по спортуСпорт 23 мая, 14:53
Защита Младича подала апелляцию в МТБЮ на отказ во временном освобожденииМеждународная панорама 23 мая, 14:50
Астронавты NASA начали выход в открытый космос для замены оборудования на поверхности МКСКосмос 23 мая, 14:49
Песков: в обысках в "Гоголь-центре" нет политикиПроисшествия 23 мая, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИШИНЕВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Правящая в Молдавии Демократическая партия (ДПМ) разработала и представит в парламент законопроект о запрете иностранной пропаганды в СМИ. Как заявил журналистам пресс-секретарь формирования Виталий Гамурарь, он будет касаться прежде всего российских телеканалов.
В прошлом году демократы уже выдвигали проект поправок к Кодексу о телерадиовещании, который запрещал ретрансляцию иностранных аналитических программ. Однако представители оппозиционных партий и гражданского общества раскритиковали документ, после чего его отозвали из парламента.
"Создалось впечатление, что под предлогом пропаганды идет речь об ограничении ряда прав и деятельности некоторых телеканалов. Мы хотим, чтобы было ясно: это не касается определенных каналов. Речь идет о четко выраженной пропаганде, в основном - в российских СМИ", - пояснил Гамурарь.
Это уже не первая попытка сформированной ДПМ правящей коалиции проевропейских партий ограничить российские СМИ: с началом кризиса на Украине Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) республики запретил вещание канала "Россия 24". Попытки оппозиции оспорить это решение не дали результатов - суд оставил его в силе.
Местные телеканалы, которые ретранслируют российские информационные программы, неоднократно подвергались санкциям за "трансляцию пропагандистских материалов и отсутствие плюрализма мнений". Из Молдавии регулярно депортируют российских журналистов.
В законе, который ранее предлагали демократы, предлагалось заменить российские информационные и политико-аналитические передачи продукцией произведенной в странах - членах Евросоюза, США, а также в государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.