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Правящая в Молдавии партия хочет ограничить влияние российских СМИ

Международная панорама
23 мая, 14:35 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Соответствующий законопроект разработала и представит в парламент правящая в стране Демократическая партия

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КИШИНЕВ, 23 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Правящая в Молдавии Демократическая партия (ДПМ) разработала и представит в парламент законопроект о запрете иностранной пропаганды в СМИ. Как заявил журналистам пресс-секретарь формирования Виталий Гамурарь, он будет касаться прежде всего российских телеканалов.

В прошлом году демократы уже выдвигали проект поправок к Кодексу о телерадиовещании, который запрещал ретрансляцию иностранных аналитических программ. Однако представители оппозиционных партий и гражданского общества раскритиковали документ, после чего его отозвали из парламента.

"Создалось впечатление, что под предлогом пропаганды идет речь об ограничении ряда прав и деятельности некоторых телеканалов. Мы хотим, чтобы было ясно: это не касается определенных каналов. Речь идет о четко выраженной пропаганде, в основном - в российских СМИ", - пояснил Гамурарь.

Это уже не первая попытка сформированной ДПМ правящей коалиции проевропейских партий ограничить российские СМИ: с началом кризиса на Украине Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) республики запретил вещание канала "Россия 24". Попытки оппозиции оспорить это решение не дали результатов - суд оставил его в силе.

Местные телеканалы, которые ретранслируют российские информационные программы, неоднократно подвергались санкциям за "трансляцию пропагандистских материалов и отсутствие плюрализма мнений". Из Молдавии регулярно депортируют российских журналистов.

В законе, который ранее предлагали демократы, предлагалось заменить российские информационные и политико-аналитические передачи продукцией произведенной в странах - членах Евросоюза, США, а также в государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

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