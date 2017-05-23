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Медведчук считает квотирование украинского телеэфира попыткой усилить раскол в обществе

Международная панорама
23 мая, 15:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, мая. /ТАСС

По его мнению, закон противоречит конституции страны, а сама идея квотирования - абсурдна

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Принятие на Украине закона, обязывающего телерадиокомпании вести 75% эфира только на украинском языке, является попыткой усилить раскол в обществе. Такое мнение высказал лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Совершенно очевидно: главная причина того, что в Верховной раде в очередной раз был поднят "языковой вопрос" (крайне болезненный для всего русскоязычного населения страны), - это попытка "партии войны" усилить раскол в обществе, спровоцировать новый виток противостояния", - сказано в заявлении политика на сайте организации. По его мнению, закон противоречит конституции страны, а сама идея квотирования - абсурдна.

Парламент Украины принял во втором чтении закон, обязывающий украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75% эфира на украинском языке. В тексте закона указывается, что "телерадиокомпании вещают на государственном языке, на языке меньшинств, региональных языках или на языке международного общения", при этом "передачи и (или) фильмы на украинском языке должны составлять не менее 50% для региональных телерадиокомпаний и не менее 75% - для всеукраинских вещателей".

Президент Украины Петр Порошенко сообщил ранее, что подпишет закон.

По мнению экспертов, введение квот приведет к сокращению аудитории украинских телеканалов. Под украинизацию подпадает весь эфир, телеканалам придется переводить на украинский язык и зарубежные фильмы.

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