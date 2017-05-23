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После теракта в больницу Манчестера доставили 12 серьезно раненых детей

Международная панорама
23 мая, 15:39 дата обновления: 23 мая, 15:55 UTC+3

Об этом сообщил директор городской службы скорой помощи Дэвид Рэтклиф

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Двенадцать детей с серьезными ранениями были доставлены в детскую больницу Манчестера после совершенного накануне в городе теракта. Об этом сообщил журналистам директор службы скорой помощи Манчестера Дэвид Рэтклиф. Его заявления транслировались в прямом эфире телеканалом Sky News.

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"Королевская детская больница Манчестера приняла самое большое число раненых - 12 пациентов", - сказал он, добавив, что они получили серьезные ранения. В другие больницы города поступило меньше пациентов - от пяти до девяти раненых в каждый из медицинских центров, при этом среди них также были дети (в возрасте до 16 лет).

Врач не стал приводить детали о характере травм или о состоянии пострадавших, сославшись на то, что сначала об этом должны быть проинформированы их близкие.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел вечером в понедельник, 22 мая, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, погибли 22 человека, 59 пострадали.

Как заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, среди погибших и раненых много детей и молодежи. Именно они были основными зрителями концерта на практически полностью заполненном 21-тысячном стадионе.

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