Глава Минфина США: увеличение оборонных расходов стало приоритетом для Трампа

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Увеличение расходов на оборону было приоритетной задачей при составлении федерального бюджета на 2018-й финансовый год (начинается 1 октября 2017 года). Об этом во вторник заявил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на ежегодной конференции Фонда Питера Питерсона, посвященной фискальной политике.

"Президент (США Дональд Трамп) принял ряд непростых решений. Он считает, что нам нужно выделить значительные средства на вооруженные силы. Это приоритет данного бюджета", - сказал он, отвечая на вопрос о причине заложенного в проекте бюджета сокращения финансирования ряда крупных социальных программ.

При этом Мнучин заверил, что нынешняя американская администрация нацелена на достижение экономического роста, в том числе посредством налоговой реформы. В конечном итоге, добавил глава министерства, в Белом доме хотят добиться снижения налогов для среднего класса. Он также выразил надежду на то, что реформу удастся провести до конца года, одновременно признав, что это вряд ли случится к августу.