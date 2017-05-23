Глава Минфина США: увеличение оборонных расходов стало приоритетом для Трампа

Биография Роджера МураБиографии и справки 23 мая, 19:52
Глава Кубани предложил провести полное "импортозамещение" в российском футболеСпорт 23 мая, 19:40
Мосбиржа впервые вводит программу ликвидности по валютной паре "доллар/рубль"Экономика и бизнес 23 мая, 19:33
Вратарь Габулов пропустит начало подготовки сборной России к Кубку конфедерацийСпорт 23 мая, 19:33
Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман АбедиМеждународная панорама 23 мая, 19:32
Меры безопасности на финале Лиги Европы не будут усиленыСпорт 23 мая, 19:13
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 маяПолитика 23 мая, 19:10
ФАС возбудила дело против HP и LenovoЭкономика и бизнес 23 мая, 19:05
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодыхЭкономика и бизнес 23 мая, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Увеличение расходов на оборону было приоритетной задачей при составлении федерального бюджета на 2018-й финансовый год (начинается 1 октября 2017 года). Об этом во вторник заявил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на ежегодной конференции Фонда Питера Питерсона, посвященной фискальной политике.
"Президент (США Дональд Трамп) принял ряд непростых решений. Он считает, что нам нужно выделить значительные средства на вооруженные силы. Это приоритет данного бюджета", - сказал он, отвечая на вопрос о причине заложенного в проекте бюджета сокращения финансирования ряда крупных социальных программ.
При этом Мнучин заверил, что нынешняя американская администрация нацелена на достижение экономического роста, в том числе посредством налоговой реформы. В конечном итоге, добавил глава министерства, в Белом доме хотят добиться снижения налогов для среднего класса. Он также выразил надежду на то, что реформу удастся провести до конца года, одновременно признав, что это вряд ли случится к августу.