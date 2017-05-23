Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО

Международная панорама
23 мая, 19:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Директор Разведывательного управления министерства обороны США Винсент Стюарт отметил, что РФ создает для себя защитные барьеры

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Россия пытается вырваться из окружения НАТО и создает для себя защитные барьеры. Директор Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт подтвердил это на слушаниях в Сенате США по глобальным военным угрозам для безопасности и интересов Америки.

Читайте также новости по теме:
Отношения России и НАТО
© Алексей Павлишак/ТАСС

Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса

Генштаб: отношения РФ и НАТО находятся в самой низкой точке со времен холодной войны

Грушко: РФ предпринимает меры в ответ на активность НАТО в Европе

Один из сенаторов напомнил, что в дополнение к Мурманску и Калининграду Россия за последние годы закрепилась в Крыму и Сирии. Он спросил, кого россияне пытаются окружить за счет своего присутствия "в этих холодных и теплых водах".

"За счет этого окружения, как вы его описываете... они пытаются вырваться из того окружения, которое, по их словам, создается странами НАТО в их ближнем зарубежье", - ответил Стюарт. "Эти действия призваны увеличить издержки для США и НАТО от любых действий против России, - пояснил он. - Их цель - самозащита, создание для себя "буферной зоны".

Американский военачальник выразил мнение, что эти России будет продолжать так действовать. "Они хотели бы протянуть этот (защитный) барьер до Средиземноморья", - сказал он о россиянах. "Меня беспокоит, что они могут попытаться сделать в Ливии для усиления этого барьера", - добавил генерал.

"Но все это делается для выхода из окружения НАТО", - повторил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отношения России и НАТО
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
2
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
3
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
4
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
5
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку
6
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
7
Песков: предвыборной кампании нет в повестке Кремля
Темы дня
Загрузка...
Реклама