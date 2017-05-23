Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО

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ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Россия пытается вырваться из окружения НАТО и создает для себя защитные барьеры. Директор Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт подтвердил это на слушаниях в Сенате США по глобальным военным угрозам для безопасности и интересов Америки.
Один из сенаторов напомнил, что в дополнение к Мурманску и Калининграду Россия за последние годы закрепилась в Крыму и Сирии. Он спросил, кого россияне пытаются окружить за счет своего присутствия "в этих холодных и теплых водах".
"За счет этого окружения, как вы его описываете... они пытаются вырваться из того окружения, которое, по их словам, создается странами НАТО в их ближнем зарубежье", - ответил Стюарт. "Эти действия призваны увеличить издержки для США и НАТО от любых действий против России, - пояснил он. - Их цель - самозащита, создание для себя "буферной зоны".
Американский военачальник выразил мнение, что эти России будет продолжать так действовать. "Они хотели бы протянуть этот (защитный) барьер до Средиземноморья", - сказал он о россиянах. "Меня беспокоит, что они могут попытаться сделать в Ливии для усиления этого барьера", - добавил генерал.
"Но все это делается для выхода из окружения НАТО", - повторил он.