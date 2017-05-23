Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ обеспокоена резким всплеском напряженности в Ливии

Международная панорама
23 мая, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В МИД России рассматривают этот всплеск напряженности как спланированную провокацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия обеспокоена резким всплеском напряженности в Ливии и рассматривает его как спланированную провокацию с целью срыва договоренностей, достигнутых 2 мая главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В Москве с большой обеспокоенностью воспринимается резкий всплеск напряженности в Ливии, - подчеркнули в ведомстве. - Осуждения заслуживает убийство десятков людей, в том числе мирных жителей. Все это похоже на спланированную провокацию с целью сорвать достигнутые 2 мая сего года в Абу-Даби договоренности между ведущими деятелями Востока и Запада Ливии, свести на нет наметившийся прогресс в деле межливийского урегулирования в целом".

"Повторяем настоятельные призывы ко всем ливийским сторонам воздерживаться от применения силы, от односторонних действий, чреватых эскалацией междоусобицы с губительными для ливийской государственности последствиями, - заявили в МИД РФ. - Исходим из того, что спорные вопросы должны решаться за столом переговоров в рамках инклюзивного диалога на базе Схиратского политического соглашения от 17 декабря 2015 г., затвержденного резолюцией 2259 СБ ООН. Нельзя допустить, чтобы политический процесс в Ливии оказался заложником незаконных вооруженных формирований, занимающихся подрывной деятельностью в ущерб интересам сохранения территориальной целостности и единства страны".

По итогам переговоров Сараджа и Хафтара 2 мая в Абу-Даби были достигнуты договоренности о создании общенациональных органов власти и силовых структур. Для их окончательного оформления планируется создать рабочие группы, а после подписания подготовленного данными группами соглашения в шестимесячный срок провести всеобщие президентские и парламентские выборы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ливия: исламисты против армии
Страны
Ливия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди
2
Биография Роджера Мура
3
Адвокаты Улюкаева не комментируют информацию о завершении расследования по его делу
4
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
5
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
6
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку
7
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
Темы дня
Загрузка...
Реклама