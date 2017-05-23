РФ обеспокоена резким всплеском напряженности в Ливии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия обеспокоена резким всплеском напряженности в Ливии и рассматривает его как спланированную провокацию с целью срыва договоренностей, достигнутых 2 мая главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В Москве с большой обеспокоенностью воспринимается резкий всплеск напряженности в Ливии, - подчеркнули в ведомстве. - Осуждения заслуживает убийство десятков людей, в том числе мирных жителей. Все это похоже на спланированную провокацию с целью сорвать достигнутые 2 мая сего года в Абу-Даби договоренности между ведущими деятелями Востока и Запада Ливии, свести на нет наметившийся прогресс в деле межливийского урегулирования в целом".

"Повторяем настоятельные призывы ко всем ливийским сторонам воздерживаться от применения силы, от односторонних действий, чреватых эскалацией междоусобицы с губительными для ливийской государственности последствиями, - заявили в МИД РФ. - Исходим из того, что спорные вопросы должны решаться за столом переговоров в рамках инклюзивного диалога на базе Схиратского политического соглашения от 17 декабря 2015 г., затвержденного резолюцией 2259 СБ ООН. Нельзя допустить, чтобы политический процесс в Ливии оказался заложником незаконных вооруженных формирований, занимающихся подрывной деятельностью в ущерб интересам сохранения территориальной целостности и единства страны".

По итогам переговоров Сараджа и Хафтара 2 мая в Абу-Даби были достигнуты договоренности о создании общенациональных органов власти и силовых структур. Для их окончательного оформления планируется создать рабочие группы, а после подписания подготовленного данными группами соглашения в шестимесячный срок провести всеобщие президентские и парламентские выборы.