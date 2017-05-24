Правозащитники: в результате рейда США в Йемене погибли мирные жители

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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Рейд, осуществленный американскими военнослужащими в Йемене против боевиков террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в России - прим. ТАСС), привел к гибели пяти мирных жителей. С таким утверждением выступила во вторник международная правозащитная организация Reprieve.
Она ссылается на очевидцев произошедшего, заявляя, что официальная версия, представленная властями США по поводу осуществленного во вторник рейда в Йемене, не соответствует действительности. В ВС США сообщали, что в результате спецоперации были уничтожены семь террористов. Однако, по сведениям Reprieve, лишь двое из числа убитых входили в экстремистскую группировку, пятеро остальных были мирными жителями.
Как отметила правозащитная организация, 70-летний житель деревни, где произошел инцидент, вышел, чтобы поприветствовать американских военных, однако те по невыясненным причинам открыли огонь, убив его. После этого между военнослужащими и местными жителями завязался конфликт, в результате которого были застрелены еще четверо гражданских, шесть - получили серьезные ранения, сообщили в Reprieve.
"Звуки выстрелов предупредили боевиков "Аль-Каиды", которые проводили встречу неподалеку и являлись изначальной целью рейда", - отмечается в пресс-релизе организации. Во время вспыхнувшей перестрелки военным удалось уничтожить по крайней мере двух экстремистов, сказали в Reprieve.
"Этот еще один провальный рейд, проведенный президентом (США Дональдом) Трампом, демонстрирует, что США не в состоянии отличить террориста от невинного гражданского", - заявила представитель правозащитной организации Кейт Хайэм. Она призвала Трампа инициировать немедленное расследование инцидента и приостановить проведение контртеррористических операций в Йемене, в том числе с использованием беспилотников.
Ранее Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США сообщило, что американские военнослужащие провели во вторник спецоперацию в йеменской провинции Мариб, уничтожив при этом 7 боевиков группировки АКАП. Согласно данным СЕНТКОМ, рейд был проведен против комплекса, используемого АКАП. "В ходе операции силы США уничтожили семерых боевиков АКАП, используя комбинацию огня из легкового стрелкового оружия и точечных ударов с воздуха", - говорилось в сообщении СЕНТКОМ. Рейд был проведен при поддержке правительства Йемена.