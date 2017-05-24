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Папа римский преподнес в подарок Трампу медальон с оливковым деревом

Международная панорама
24 мая, 11:48 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Трамп со своей стороны подарил Франциску специальное издание Мартина Лютера Кинга

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ВАТИКАН, 24 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа римский Франциск преподнес президенту США Дональду Трампу, с которым провел 24 мая первую встречу, символичный подарок - медальон с изображением оливкового дерева.

Понтифик передал подарок Трампу и сопровождавшим его супруге Меланье и дочери Иванке по завершении аудиенции. Как смогли разобрать журналисты, наблюдавшие за встречей в прямой трансляции, глава Римско-католической церкви пояснил, что это работа римского мастера, а оливковое дерево - символ мира. В ответ американский президент сказал: "Нам нужен мир".

Кроме того, Франциск передал Трампу свое обращение по поводу Международного дня мира 2017 года со словами: "Я подписал его лично для вас". Понтифик также преподнес президенту США три свои энциклики (послания - прим. ТАСС), в том числе последнюю, посвященную защите окружающей среды. И Трамп, чьи взгляды по вопросам климата подвергаются критике, обещал прочитать эти труды.

Американский лидер со своей стороны подарил Франциску специальное издание Мартина Лютера Кинга. По завершении аудиенции американский президент сказал: "Я не забуду то, что вы сказали". О содержании 30-минутной беседы с глазу на глаз не сообщается.

Дональд Трамп после визита в Ватикан продолжит свою римскую программу встречей с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце. Папа Франциск еще до отъезда президентского кортежа появился на площади Святого Петра на папамобиле, чтобы приветствовать верующих, собравшихся на традиционную по средам коллективную аудиенцию. Несмотря на значительные ограничения, продиктованные мерами безопасности с связи с присутствием Трампа, обычное расписание папских появлений перед верующими не претерпело изменений.

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Персоны
Трамп, Дональд Франциск (папа римский)
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США Ватикан
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