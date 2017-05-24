Генпрокуратура Украины возбудила дело в отношении первого замдиректора НАБУ

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины начала расследование в отношении первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы. Соответствующая информация содержится в едином судебном реестре.

"Уголовное дело от 24 марта 2017 года возбуждено по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, их использование и злоупотребление служебным положением должностными лицами правоохранительных органов, что повлекло за собой тяжкие последствия", - пишет информагентство "Украинские новости".

Следствие считает, что Углава по состоянию на 25 апреля 2015 года, когда был назначен на должность первого заместителя директора НАБУ, еще не утратил гражданства Грузии и состоял на учете Службы гражданства и миграции Грузии. Фактически гражданство Грузии у Углавы было до июня 2016 года. Между тем закон "О государственной службе" Украины прямо лишает права на государственную службу лиц, имеющих гражданство другого государства. "Таким образом, Углава, при приеме на государственную службу в НАБУ, внес в официальные документы заведомо ложные сведения об отсутствии у него гражданства другого государства, что предоставило ему возможность в дальнейшем занять пост первого заместителя директора НАБУ", - считает следствие.

Кроме того, указано, что Генпрокуратура расследует возможное уклонение Углавы от уплаты налогов. В 2016 году он реализовал свои корпоративные права в грузинском ООО "Транспортир" (LLC Transportir), за что получил прибыль в размере 3 380 705 гривен (более 125 тысяч долларов), но не уплатил в государственный бюджет Украины денежные средства суммой 608 526,9 гривен (18 процентов), чем нарушил требования Налогового кодекса.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и предоставил следствию доступ к вещам и документам, содержащим охраняемую законом тайну, находящимся во владении компетентных органов Грузии, в частности к документам об утрате Углавой грузинского гражданства, а также к документам, содержащим всю информацию о компании "Транспортир".

Гизо Углава получил гражданство Украины в 2015 году. Раньше много лет работал в системе прокуратуры Грузии, в том числе в 2009-2012 годах был заместителем главного прокурора Грузии.